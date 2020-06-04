Елена Антонова: «Маленькие победы укрепляют веру в себя»

В конце мая преподавателю физики физико-математического лицея-интерната Республики Коми Елене Антоновой в числе девяти других педагогов страны было присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Педагогический стаж Елены Антоновой – 27 лет. Ее воспитанники участвуют и побеждают в олимпиадах, а в мае этого года ученик Денис Рубцов стал серебряным призером Балтийской олимпиады по физике, в которой принимали участие школьники из двенадцати стран мира. Благодаря педагогу в лицей регулярно приезжают ведущие педагоги из Московского физико-технического института, а ученики ездят на различные олимпиадные школы, в лицее проходят олимпиадные образовательные программы, сформирована сборная для участия в различных соревнованиях. На вопрос, в чем главный секрет ее профессиональной успешности, педагог отвечает: «Чем сложней, тем лучше». В интервью «Республике» она рассказала о том, как и чему научили ее ученики, как важна для молодого учителя поддержка коллег, и поделилась своим мнением о реформе образования.

– Девушки обычно редко выбирают физику в качестве будущей профессии. Что подтолкнуло вас в свое время сделать этот выбор?

– Сказать, что я горела желанием посвятить себя именно физике, я, конечно, не могу. Я поступила в КГПИ, потому что там как раз открылся тогда новый факультет «Физика, информатика и вычислительная техника». После школы мне было очень трудно определиться с будущей профессией, меня одновременно увлекали и точные, и гуманитарные науки. Все решила рекомендация моей тети – заслуженного учителя Республики Коми Эллы Ядрихинской, которая мне тогда сказала: «Лена, поступай на новый факультет. За информатикой – будущее».

После окончания пединститута у меня не было в планах идти в школу. Мне казалось, что это очень трудно, и я планировала подыскать более спокойную работу. Но все решила студенческая практика, которую я проходила в сыктывкарской школе №25. Руководство школы обратило на меня внимание и начало активно приглашать вернуться после окончания пединститута. Ну я и решила: «Почему бы не попробовать?» Признаюсь, поначалу было очень тяжело. Как это обычно бывает, учителя, давно работающие в школе, когда приходит новый учитель, стараются передать ему самые тяжелые классы. Мой случай не стал исключением.

Особенно сложно было добиться дисциплины. Бывало, целыми вечерами пишешь конспекты уроков, готовишься к лабораторным работам, а на уроке тебя никто не слушает. Ну как тут не прийти в отчаяние? Я ходила по домам, беседовала с родителями, вела какие-то воспитательные беседы с детьми. Сейчас забавно все это вспоминать, но тогда было не очень смешно.

Вообще, мне очень повезло с коллективом. В нашем коллективе были настоящие лидеры, умеющие зажечь других своими идеями. Один из них – преподаватель истории Алексей Витальевич Ворсин. Человек энциклопедических познаний, он вел философские кружки и увлек этим не только учеников, но и учителей. Благодаря ему я полюбила историю, стала глубоко интересоваться политикой, музыкой, не на шутку увлеклась философией, начала вести дневник и писать. Алексей Витальевич зажег меня интересом к саморазвитию, и мне хотелось этот интерес пробудить и в детях, помочь им найти себя, поверить в свои таланты.

– Перестройка 80-90-х отразилась и на школе. В частности, престиж учительских профессий в обществе заметно упал. Выложенные в Ютубе видео с издевательствами учеников над учителями уже отнюдь не редкость. Ваши же выпускники отзываются о вас с большим уважением и отмечают вашу способность находить общий язык даже с самыми трудными детьми. Как вам это удается?

– Полной тишины на уроках я никогда не пыталась добиваться, потому что рабочая атмосфера предполагает какое-то движение и обмен мнениями. Но без дисциплины на уроке нет смысла давать знания. Сначала надо добиться внимания аудитории. Поэтому я искала способы увлечь ребят, использовать приемы привлечения внимания, давать какие-то интересные задания, развивающие мышление и вселяющие в них веру в свои силы. Потому что маленькие победы ведут к вере в себя и к успеху.

Большую помощь в формировании меня как педагога мне оказали сами дети. Вернее, класс, в котором волей случая я стала классным руководителем. В конце 2000-х я по семейным обстоятельствам уезжала в Питер, и там какое-то время работала. Сразу оговорюсь: пару раз я предпринимала попытки найти работу полегче. Но все время что-то мне мешало, останавливало. Пыталась я это сделать и в Питере, но обстоятельства опять привели меня в одну из школ, где я проработала в течение года. А когда вернулась в Сыктывкар, меня опять пригласили в 25-ю школу. Завуч убеждала: «Я тебе дам шестой класс, дети там очень хорошие». Я и согласилась.

Но очень скоро поняла, что рано обрадовалась. Когда я пошла на первый урок, коллеги в учительской провожали меня с таким состраданием, что поняла: я опять «попала». Оказалось, с этими детьми никто не справлялся. Дисциплина в классе была ужасной, невозможно было вести уроки. Но отступать было некуда, и на этот раз я решила, что опираться надо на самих ребят, а для этого нужно сформировать костяк. Этих детей надо было чем-то увлечь и направить их энергию на созидание.

Чем только я с ними не занималась. Мы ставили спектакли, готовили концерты, с которыми выезжали к ветеранам. Со временем мне удалось сделать так, что классные часы ребята начали вести сами. Они сами разбирали сложные или конфликтные ситуации в классе. Я в эти разборы не вмешивалась. Постепенно зачинщики беспорядков, не видя поддержки со стороны большей части одноклассников, притихли. И к девятому классу это был уже лучший класс в школе, на уроках у них была идеальная дисциплина.

Самой большой наградой для меня и подтверждением того, что все делалось правильно, бывают благодарности моих повзрослевших учеников. Так, года два назад моя выпускница Кристина Чернева, которая сейчас работает артисткой в драмтеатре, во время встречи выпускников со школьной сцены сказала, что именно во время постановки наших школьных спектаклей обнаружила в себе актерский талант и сделала свой профессиональный выбор.

Постепенно я для себя открыла универсальный секрет жизненного успеха: если хочешь увлечь чем-то людей, будь сам этим увлечен по уши, интересуйся миром вокруг себя. Ведь главное назначение учителя не дать набор знаний по предмету, а помочь детям раскрыть их способности, помочь открыть самих себя. Ребенок должен почувствовать себя успешным в какой-то области. И если учителю это удалось сделать, это здорово. Только уважая себя и свои таланты, человек может научиться уважать других. А этому можно научить только личным примером.

– В 60-е годы прошлого века физика была на пике своего развития. Но в 1990-2000-х почему-то уровень преподавания этого предмета резко упал. Вузовские преподаватели очень сокрушались по поводу слабой подготовки абитуриентов. В чем, на ваш взгляд, причина этого и не это ли заставило вас оставить общеобразовательную школу и перейти работать в физмат лицей?

– Причины разные. Но одна из основных: постепенное снижение учебных часов на преподавание физики. Я приняла решение уйти из школы, когда мне сказали, что у меня на следующий год будет два часа физики в неделю, а астрономию вообще убирают из школьной программы. До этого было три часа физики в неделю, но даже этого было ничтожно мало для хорошего усвоения предмета. Мне приходилось с детьми проводить постоянно бесплатные дополнительные консультации, чтобы они хоть что-то понимали. В этом году в девятом классе добавили еще один час физики, и теперь уже стало три, а не два часа. Но все равно этого мало, я считаю. Раньше в девятом классе изучали механику. А сейчас согласно ФГОСам (Федеральные государственные образовательные стандарты) учитель должен всю физику выдать до девятого класса. Из десятого и одиннадцатого классов повыдергивали темы и все это буквально впихнули в девятый класс. Физика – это же достаточно сложный предмет, этих часов мало, дети ничего не понимают, у них мозаичное представление о физике.

– Как, на ваш взгляд, изменили школу образовательные реформы? В чем плюсы и минусы этих реформ?

– Эти образовательные реформы, на мой взгляд, отнюдь не способствуют широкой образованности детей. Взять хотя бы тестовую часть ЕГЭ. Это же просто натаскивание детей на правильный выбор варианта. А жизнь-то она намного разнообразнее, она шире всяких шаблонов, детей нужно учить подключать воображение, нестандартно подходить к решению вопросов. Система ЕГЭ хороша только для того, чтобы готовить узких специалистов, готовых выполнять чужие указания.

– Но в то же время в ФГОСах делается акцент на исследовательском подходе в обучении, на развитии компетенций. Коротко говоря: меньше речи учителя, больше творческой активности учеников. Казалось бы, это все должно компенсировать то, о чем вы сейчас сказали. Но непонятно, в чем же принципиальная новизна подхода, ведь и классическая советская школа тоже была на это нацелена.

– Согласна: ничего нового ФГОСы в образование не привнесли. Я остаюсь приверженцем классической советской школы, которая имела целью воспитание гармонично развитой личности, умеющей делать осознанный выбор. Ну вот к примеру: по новым ФГОСам ученик уже после девятого класса должен определиться, какой предметный профиль он выбирает, то есть примерно понять, в какой сфере он хотел бы профессионально реализоваться. Но это ведь очень серьезно. Я себя вспоминаю, выбрать профессию для меня было очень непросто, даже с учетом того, что у меня был широкий выбор, я могла пойти в совершенно разных направлениях. Давайте возьмем для примера Республиканский лицей для одаренных детей. Там у них нет некоторых предметов, которые им должны были давать после девятого класса. Но это же урезанный вариант. Это преступление – выпускать такого узкого специалиста. На выпуске из школы у ребенка должно быть сформировано цельное миропонимание, умение видеть мир во всех взаимосвязях, а не мозаично.

– Что вы категорически не приемлете в современной школе?

– Оскорбительное отношение к труду учителя. В советское время учительская ставка была 18 часов, чтобы у учителя было свободное время для развития и самосовершенствования. Это же очень важно. Что можно дать ребенку, когда у тебя нет времени на саморазвитие? А сегодня учителям приходится на полторы-две ставки работать да еще брать репетиторство, чтобы как-то существовать.

Отдельная тема, которая волнует сейчас все учительское сообщество, – аттестация учителей. Не буду сдерживать эмоций: это же какое-то издевательство над учителем. Для получения высшей категории учителю, загруженному на всю катушку, надо еще писать целые талмуды, так называемые портфолио. Это сжирает наше драгоценное время. Чтобы с этим справиться, учителю надо все забросить и только писать. При этом каждый пункт, каждое свое достижение в этом портфолио учитель должен закрепить соответствующим приказом с печатью. Откуда такое недоверие к учителю?

Чтобы получить высшую категорию, ты должен участвовать в конкурсах, писать публикации. Если нет возможности, участвуй в платных конкурсах в интернете. Кому это все надо? Это же полнейшая фикция. Мало того, со следующего года придумали еще и экзамен для учителей, проходящих аттестацию. Один из наших сотрудников – преподаватель СГУ, работающий в физмат лицее по совместительству, не стал подтверждать квалификацию и работает без категории. Как такое возможно? У нас учителя, которые готовят победителей олимпиад, дают прекрасные результаты, не могут подтвердить высшую категорию. Некоторые прямо говорят: «Вот доработаю до времени аттестации и уйду». Раньше все-таки процедура аттестации проще была: приходили члены комиссии на открытые уроки, общались с другими учителями, руководством школы, и на этом основании аттестовывали. А сейчас же физически невозможно все это сделать.

– Сейчас нет соблазна уйти из школы?

– Такой соблазн у меня был только в начале моего профессионального пути. Со временем я поняла, что это был просто страх перед трудностями. Но именно благодаря этим трудностям я получаю бесценный человеческий опыт, который обогащает мою жизнь и делает меня уверенней.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото из архива Елены Антоновой