Борьба за покой

Жители Коми по-разному решают проблему соседства с дебоширами

25 мая вступило в законную силу решение Сыктывкарского городского суда по иску администрации столицы Коми о выселении из муниципального жилья гражданина, который мешал спокойно жить соседям. Это был первый подобный иск городской администрации. Сыктывкарский городской суд в удовлетворении иска отказал, Верховный суд Коми оставил это решение без изменений. Выселение «нехорошего соседа» не состоялось. Пока в регионе проблема неприятного соседства решается в основном «выселением» законопослушных граждан, измученных сосуществованием с дебоширами. Хотя иногда к шумным соседям применяют физическую силу.

Неприятель у порога

Каждый жилец многоквартирного дома, по воле злого рока имеющий в соседях шумных асоциальных граждан, регулярно задумывается о том, как можно прекратить свои мучения и добиться хотя бы спокойного сна по ночам. И это понятно: законопослушный гражданин должен спать по ночам, чтобы днем эффективно работать.

У граждан асоциальных иной распорядок дня. К полуночи у них веселье только начинается, часам к трем ночи достигает накала, стихает примерно к шести утра. Развеселые гуляки ложатся отдыхать, а их работающие соседи, которые тоже не спали всю ночь, идут на работу и трудятся весь день, чтобы всю следующую ночь опять слушать, как развлекаются (или колотят друг друга) весельчаки.

Конечно, если соседи не дают спать по ночам, можно вызвать полицию. Но желанная тишина после этого не наступит, поскольку, если весельчаки не откроют полицейским дверь, стражи порядка просто развернутся и уедут. Малоэффективно в большинстве случаев и вмешательство участкового. Даже если ценой титанических усилий и потраченных нервов удается добиться привлечения нарушителя спокойствия к административной ответственности, наказанием для него становится часто даже не символический штраф, а предупреждение о недопустимости нарушений.

При этом шумный неприятель знает, кто пишет на него «заявы», и по мере сил и наглости пакостит любителю ночной тишины. Соседские «войны» иногда растягиваются на годы и заканчиваются трагически.

Первая попытка

В многочисленных интернет-сообществах, посвященных борьбе с шумными соседями, как легенду излагали историю о том, что администрация муниципалитета может через суд выселить отпетого дебошира. Правда, о реальных случаях выселения за лишение соседей спокойного сна ничего не известно.

В этом году администрация Сыктывкара впервые попыталась выселить дебошира из маневренного жилищного фонда. В иске администрация указала, что ответчик систематически нарушает права и законные интересы соседей, его поведение делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении. С учетом положений жилищного законодательства мэрия сочла возможным на этом основании расторгнуть договор найма жилого помещения и выселить гражданина из муниципального помещения без предоставления иного жилья.

«Отличился» нехороший сосед не только аморальным поведением, о котором его соседи сообщали участковому. В его жилище произошел пожар, в результате была повреждена не только квартира, которую он занимал, но и соседние, коридор и даже чердак. Квартиры на нижних этажах были залиты водой.

Рассматривая иск администрации Сыктывкара, суд отметил, что часть 4 статьи 83 Жилищного кодекса РФ предусматривает ряд оснований для расторжения договора социального найма по требованию наймодателя, в том числе систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении. Но эта невозможность проживания по соседству с гражданином должна быть подтверждена зарегистрированными в полиции обращениями соседей.

Администрация предоставила в суд справку из полиции о том, что ответчик характеризуется отрицательно, от соседей на него поступают жалобы. Сами соседи, допрошенные в суде, рассказали, что дебошир доставляет им неприятности, но в полицию они обращаются только в самых крайних случаях. И этих людей вполне можно понять: «неприятель у порога» способен причинить еще больше зла, если узнает о жалобах. В Сыктывкаре даже бывали случаи, когда дебоширы жестоко избивали борцов за ночную тишину.

В итоге суд пришел к выводу, что администрация Сыктывкара не предоставила бесспорных доказательств систематического противоправного поведения ответчика, и отказал в удовлетворении иска. Правда, ответчику разъяснили, что, если он продолжит нарушать права и законные интересы соседей, может быть выселен на основании решения суда.

Как сообщили «Республике» в городской мэрии, комитет жилищной политики администрации осуществляет подачу таких исков в суд только лишь в отношении жилых помещений, являющихся имуществом муниципального образования. Но и в том случае, если нарушитель спокойствия является законным собственником жилья, ситуация не совсем безнадежна. Как подчеркнули юристы администрации, любой гражданин (в том числе любое заинтересованное лицо) вправе обратиться в судебные органы по вопросу выселения шумного соседа с документами, подтверждающими систематическое нарушение прав и законных интересов окружающих. Впрочем, понятно, что сбор подтверждающих документов и судебное разбирательство займут немало времени, а итог всех усилий предсказать сложно.

На суд присяжных

2 июня в Усинском городском суде после долгого «карантинного» перерыва началось рассмотрение редкого для республики уголовного дела. На скамье подсудимых – добропорядочный семьянин, отец маленького ребенка. Обвиняется он в убийстве. Жертвой стал его сосед – любитель громкой музыки в ночное время.

По данным следствия, 12 января 2019 года в подъезде дома по улице Нефтяников 32-летний местный житель нанес 28-летнему соседу удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Как следует из материалов уголовного дела, конфликт между соседями возник из-за того, что потерпевший, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, часто нарушал тишину и покой в ночное время, слушая музыку на повышенной громкости. Впрочем, в прокуратуре Усинска пояснили, что последний конфликт между соседями из-за громкой музыки состоялся за четыре дня до совершения преступления. А 12 января шумный сосед просто не мог слушать музыку, поскольку колонки, установленные в его квартире, перегорели от напряжения. По версии следствия, злоумышленник нанес удар ножом соседу исключительно на почве личных неприязненных отношений. Но, возможно, возникли они, кроме всего прочего, и из-за систематического лишения окружающих, в том числе ребенка, ночного сна.

Как сообщили в суде Усинска, по ходатайству подсудимого рассматривает уголовное дело суд присяжных. Очевидно, житель Усинска надеется, что судьи из народа будут к нему снисходительны.

Одна из собеседниц «Республики», не один год страдавшая от соседей-дебоширов, призналась, что очень хорошо понимает этого человека:

– Когда несколько дней не поспишь, разные мысли в голову лезут. Я не очень понимаю, почему нарушение тишины в ночное время считается мелким административным правонарушением. С точки зрения человека, которого регулярно лишали сна, такие действия должны расцениваться хотя бы как истязание, и наказание за них должно быть очень суровым.

Поиски спокойной жизни

Читательница «Республики» не скрывает, что не выдержала соседства с шумными асоциальными элементами. Поскольку обращения в полицию не приводили к наступлению желанной тишины, женщина поменяла место жительства. Такой способ решения проблемы был связан с финансовыми затратами, но сыктывкарка уверена, что психическое здоровье и жизнь дороже денег. К такому же выводу пришла и одна из жительниц Воркуты, которая несколько месяцев боролась с шумным соседом.

Началась воркутинская история классически: с громкой музыки ночью. На просьбу сделать звук тише сосед отреагировал неадекватно, начал угрожать. Ночные дебоши повторялись с незавидной регулярностью. Уговоры результатов не приносили, после обращений к участковому видимых изменений не наступало. Дошло до того, что дебошир стал угрожать соседке и ее сыну, повредил дверь их квартиры, даже кидался с оружием.

Журналист «Республики» обратился в МВД Коми с просьбой прокомментировать ситуацию. По данным министерства, в ОМВД России по Воркуте только в период с октября 2019 года по февраль 2020 года поступило шестнадцать сообщений от жильцов дома по улице Энгельса о неправомерных действиях одного из соседей.

По материалам проверок в отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества», а также статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

За данные правонарушения гражданин был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа (не оплачен) и административного ареста (наказание было исполнено в период с 9 по 14 февраля 2020 года).

Также на гражданина были составлены протоколы по части 2 статьи 4 закона № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» за нарушение тишины.

По словам соседки дебошира, хоть какая-то более-менее нормальная жизнь дня нее и ее сына-подростка настала только тогда, когда их неприятеля посадили под административный арест. Женщина рассказала, что первые сутки тишины, наступившей после изоляции буяна от общества, они с сыном просто проспали – сказался хронический многомесячный недосып. Когда проснулись, начали, не сговариваясь, собирать вещи. Каждый вышел из своей комнаты с чемоданом. Оба знали, что сосед очень скоро вернется. И перебрались на новую квартиру, потому что психическое здоровье и жизнь действительно дороже денег.

После освобождения дебошир в подъезде громогласно передавал пламенные «приветы» своей соседке и ее сыну и обещал им веселую жизнь.

– Вовремя уехали, иначе боюсь представить, чем бы это кончилось, – отметила в беседе с «Республикой» жительница Воркуты.

Людмила ВЛАСОВА

Фото news.myseldon.com