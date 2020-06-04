Поздравляю вас с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды!

Уважаемые работники природоохранных органов и экологических служб, представители общественных экологических организаций республики!

Эти праздники важны для всех, кому небезразлична судьба нашей планеты, будущее наших детей, кто занимается оздоровлением окружающей среды, сохранением чистоты воздуха и природных водоемов, многообразия лесов, разнообразия животного и растительного мира.

Сегодня вопросы экологической безопасности являются одними из приоритетных в работе правительства региона. В республике реализуется нацпроект «Экология», в рамках которого действует программа «Сохранение лесов». Промышленные предприятия работают над снижением негативного влияния на окружающую среду, внедряют современные технологии. На экологичное газомоторное топливо переходит общественный транспорт.

В республике проводятся различные природоохранные акции, в рамках которых высаживаются новые аллеи и парки, очищаются берега рек и озер. В этом году республика присоединилась к международной акции «Сад памяти», итогом которой станут 27 миллионов деревьев, высаженных на территории всей страны в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

Дорогие друзья, Республика Коми является одним из самых экологически чистых субъектов России, и мы должны сделать все для сохранения нашей уникальной природы для будущих поколений. От личного отношения каждого из нас зависит общая экологическая ситуация в регионе, стране и во всем мире.

Желаю всем здоровья, удачи, благополучия и успехов в деле охраны окружающей среды!

Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми