Жителям Коми разрешено гулять и заниматься спортом

С 15 мая в республике частично смягчены ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым разрешены уличные прогулки по двое с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, по двое можно заниматься физкультурой и спортом на воздухе, соблюдая дистанцию не менее пяти метров. Также в пятницу возобновили работу бани без парных. Все остальные ограничительные меры, принятые ранее, продлены до 24 часов 21 мая.

В частности, посещение стадионов, детских площадок и других мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено, спортивные объекты закрыты. Режим самоизоляции сохраняется для пожилых людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Выходить из дома рекомендовано лишь в случае необходимости – например, для похода в магазин или аптеку.

Вводится обязательное для всех граждан условие – носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в общественных местах (магазинах, аптеках) и общественном транспорте.

Работодателям рекомендовано сохранить дистанционный режим работы сотрудников, если это не нарушает режим функционирования организации, или ввести, где возможно, посменную работу.

Напомним, ранее речь шла о введении первого этапа смягчения ограничений, который предусматривал возобновление работы некоторых предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерских и ряда непродовольственных магазинов. Всего предполагается три этапа снятия ограничительных мероприятий. Основным условием для начала первого этапа смягчения ограничений является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. Это условие оценивается по трем показателям: коэффициенту распространения инфекции, наличию свободного коечного фонда и показателю тестирования на 100 тысяч населения.

Как пояснил в традиционном видеообращении к жителям Коми Владимир Уйба, началу первого этапа смягчения ограничений помешало появление новых очагов распространения коронавирусной инфекции. К двум очагам – в поселке Чикшино Печорского района и в городе Микуне Усть-Вымского района, выявленных 8 и 9 мая, добавился очаг инфекции в Усинске, о котором руководитель региона сообщил 14 мая. Из-за нового очага число заболевших в Коми за сутки увеличилось на 15 человек, общее количество инфицированных составило 882 человека.

По данным ЦРБ Усинска, основная часть новых пациентов с COVID-19 – работники одного из предприятий города, инфицированные в вахтовом поселке. Также в инфекционное отделение поступили еще двое пациентов из вахтовых поселков с диагнозом «пневмония», у одного из больных подозревают коронавирусную инфекцию. Как выяснилось, в контакте с ним находились 160 работников предприятия, которые могут быть инфицированы. Все они взяты под медицинское наблюдение.

Как сообщил главный врач Усинской ЦРБ Максим Чуркин, пока больница справляется с наплывом инфицированных COVID-19, в том числе за счет эвакуации пациентов в медицинские организации Сыктывкара: с помощью сотрудников регионального Центра медицины катастроф в Коми республиканскую клиническую больницу для продолжения лечения направлены десять пациентов из инфекционного отделения. На освободившиеся койки инфекционного отделения будут госпитализированы работники, которых планируется вывозить из вахтового поселка. Но если в вахтовых поселках будут возникать новые массовые случаи заражения, возможно возникновение сложностей с размещением больных. В связи с этим Максим Чуркин обратился к руководителям предприятий города с просьбой пересмотреть планы по организации перевахтовок. По мнению врача, завоз новых работников неизбежно приведет к разрастанию очагов инфекции COVID-19.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены и в Воркуте – в общежитии подрядной организации ООО «Северная алмазная компания». Пока диагноз подтвержден у трех человек, они находятся в инфекционной больнице. Здание, в котором проживают около ста человек, признано обсерватором. Такое решение было принято 15 мая на заседании городского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Выход на улицу из здания всем работникам компании запрещен. У всех жильцов общежития будут взяты пробы на наличие инфекции. Выявляется контактный список потенциальных носителей.

Эжвинская городская больница Сыктывкара, которая стала первым очагом коронавируса в Коми, после дезинфекции начинает работать. Первых пациентов медучреждение примет уже 18 мая. Прием пациентов будет осуществляться пока только в экстренной и неотложной форме. Работать начнут все отделения: хирургические, гинекологические, урология, терапия, неврология, нейротравма. Вопрос с плановым поступлением пациентов будет решаться по мере снятия ограничений в республике в связи с коронавирусом.

У медработников региона возникает немало вопросов о выплатах, положенных тем, кто работает с инфицированными COVID-19. В связи с этим в Министерстве здравоохранения Республики Коми открыта круглосуточная горячая линия для приема информации от граждан по вопросам осуществления выплат стимулирующего характера, установленных постановлениями правительства России от 2 апреля 2020 года №415 и от 12 апреля 2020 года №484. Телефон горячей линии (8-8212) 255-455. В течение рабочего дня обращения принимаются специалистами министерства здравоохранения региона. Информацию о проблеме можно надиктовать на автоответчик, оставив контактные данные. Поступившая информация будет обработана для принятия мер.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Ярослава СЕВРУКА и vk.com/workout_skt