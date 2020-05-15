В дома сыктывкарцев вернулось тепло

С 15 мая отопительный сезон в столице Коми продолжился. Решение вновь подключить тепло вызвано прогнозируемым похолоданием.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, после кратковременного потепления первой декады мая ночные температуры заметно понизятся. В связи с этим городские власти приняли постановление с указанием о возобновлении теплоснабжения в городе.

Постановлением администрации ресурсоснабжающим организациям и организациям по управлению многоквартирными домами доведено о необходимости произвести включение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

Если после подключения к теплоснабжению в доме будет холодно, необходимо обращаться в управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК для урегулирования ситуации. Найти телефоны обслуживающих жилфонд организаций Сыктывкара можно на официальном сайте администрации столицы Коми сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК». Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сыктывкара по телефонам: 24-63-90, 29-42-66, 05.

Галина ГАЕВА