ВЦИОМ опубликовал данные опроса по обнародованным президентом страны новым мерам поддержки граждан и бизнеса. Большинство опрошенных заявили, что глава государства стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с негативными последствиями пандемии коронавируса.

Напомним, с 1 июня российские семьи, воспитывающие детей в возрасте от трех до 16 лет, начнут получать разовые выплаты – по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Об этом президент России Владимир Путин объявил 11 мая в ходе своего очередного видеообращения к россиянам. Глава государства подчеркнул, что эта мера поддержки будет предоставлена всем семьям с несовершеннолетними детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. По оценке властей, поддержку смогут получить 27 миллионов российских семей. Для оформления выплаты запущен сервис на сайте госуслуг.

Помимо этого, будет в два раза увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан – с 3375 до 6751 рубля. Семьи с детьми от трех до семи лет, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума, получат выплаты по 5,5 тысячи рублей в месяц не с 1 июля, а с 1 июня. Выплаты дополняют уже ранее введенные меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до трех лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по одной второй прожиточного минимума на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть по 33 тысячи рублей на ребенка, далее ежемесячно) и по три тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь).

– Считаю, что это очень своевременная выплата, – отметила, комментируя «Республике» новые меры господдержки семей с детьми, глава муниципального района «Удорский» – председатель совета района, председатель местного отделения Союза женщин России Ольга Васильева. – Важно, что выплата полагается всем без ограничений, ведь, как правило, меры поддержки предоставляются неблагополучным и малообеспеченным семьям, а в данном случае для получения денег не нужны никакие дополнительные критерии. Есть только одно условие – необходимо подать заявление на портале госуслуг либо через отделение Пенсионного фонда.

Правда, по словам собеседницы издания, сначала портал госуслуг не справлялся с наплывом заявлений.

– Мои знакомые пытались подать заявление, но у них с первого раза не получилось. На то, что сайт поначалу работал с перебоями, обратил внимание даже президент. Но сейчас работа налажена, и все, кому положена эта выплата, получат ее своевременно, – заключила Ольга Васильева.

О том, что в условиях сложившейся в стране ситуации с COVID-19 такая помощь семьям с детьми просто необходима, убеждена и начальник отделения социальной помощи семье и детям Центра соцзащиты населения Троицко-Печорского района Ольга Воробьева:

– Население восприняло эту информацию очень положительно. Отрадно то, что данная выплата предусмотрена всем детям без ссылки на категории. Хорошо, что нет необходимости собирать большой пакет документов. Когда люди заходят на портал госуслуг, эта льгота сразу высвечивается на экране, не нужно ничего искать, надо только внести небольшое количество данных. Первые два дня на портале были сбои, но теперь все налажено, люди успешно регистрируются и подают заявку.

Как добавила начальник отделения соцпомощи семье и детям, в четверг она вместе с сотрудниками ЦСЗН Троицко-Печорского района выезжала в командировку в поселок Якша, разговаривала с местными жителями, и, к удивлению, нашлись две семьи, которые даже не слышали про эту выплату:

– Мы все им разъяснили, на следующий день созвонились с ними и выяснили, что они смогли успешно подать заявление на портале.

Еще, по словам Ольги Воробьевой, поступали вопросы по поводу возрастного ограничения: почему выплата не полагается детям от 16 до 18 лет, ведь в таком возрасте они еще школьники и такие семьи тоже нуждаются в поддержке. Возможно, что эта категория тоже будет учтена, предположила собеседница издания, подчеркнув, что, как бы то ни было, если семья имеет статус малоимущей или родители безработные, государство ей помогает, предоставляет меры социальной поддержки. В целом люди очень рады новой мере поддержки.

Лина ПЕРОВА

Фото informpskov.ru