Владимир Уйба оценил паводковую обстановку в поселке Югыдъяг Усть-Куломского района

Сегодня, 13 мая, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми побывал с рабочей поездкой в Усть-Куломском районе, в котором с 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня здесь оказались отрезанными от большой земли несколько сел и деревень, подтоплено 100 придворовых территорий.

Наиболее пострадали жители поселка «Югыдъяг», в котором подтопленными оказались порядка 50 домов. Часть жителей перебралась к родственникам, но большинство пока находятся по месту проживания. Еще 28 домов подтоплено в соседнем поселке Смолянка, откуда 5 человек эвакуировано.

Местные жители совместно с сотрудниками МЧС в течение последних суток обустроили дамбы из мешков с песком. Сельское поселение обеспечено продуктами. Готов пункт временного размещения на базе югыдъягской школы. Сюда завезены кровати и постельные принадлежности. При необходимости будет организовано горячее питание в школьной столовой.

Владимир Уйба осмотрел пострадавшие дома, встретился с жителями, оценил предпринятые меры. Врио главы Коми провел оперативное совещание по текущей обстановке, на котором обсудили, что еще необходимо муниципалитету для преодоления последствий половодья.