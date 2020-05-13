Предприниматели в Коми получили отсрочку по кредитам

Свыше полутысячи представителей делового сообщества в Коми уже получили государственную поддержку в связи с приостановлением своей деятельности на период самоизоляции, введенный в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Министерство экономики Республики Коми, в рамках мер поддержки предпринимательства на федеральном уровне, на сегодня уже 580 представителям малого и среднего бизнеса в регионе оказаны меры господдержки.

— В частности, предпринимателям предоставлена отсрочка платежей по кредитам, выданным банками, на общую сумму более 972 тысяч рублей, — сообщила пресс-служба министерства.

Кроме того, на сегодня рассмотрены положительно 115 заявок предпринимателей из городов и районов Коми: им одобрена выдача кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости на общую сумму 234 415 рублей.