Владимир Уйба ответил на вопросы предпринимателей Ухты

Встреча врио главы Коми с представителями бизнес-сообщества Ухты состоялась 12 мая в городской администрации. Речь шла об организации на базе детских развлекательных центров дополнительных групп, о поддержке местных сельхозтоваропроизводителей, ужесточении контроля за деятельностью кабинетов красоты и многом другом, сообщила пресс-служба главы региона.



Владимир Уйба отметил, что в ходе своей первой полноценной рабочей поездки не мог не встретиться с руководителями предприятий, потому что в такое время, как сейчас, очень важна консолидация усилий власти и бизнеса. Один из самых больных вопросов, который озвучили предприниматели – выплаты мер соцподдержки для особо пострадавших во время пандемии предприятий. Банки отказывают в выдаче кредитов или предлагают их под огромные проценты.

— Сообщайте о таких случаях, — заявил Владимир Уйба, — Если банки будут предлагать кредит больше, чем за два процента, будем разбираться на самом высшем уровне.

Обсудили на встрече кадровые проблемы – нехватку специалистов рабочих специальностей. По мнению Владимира Уйба в этом вопросе требуется совершенно новый подход: с каждым поступающим в средние специальные учебные заведения проводить профориентационные беседы и закреплять за конкретным предприятием. И тут, по мнению временно исполняющего обязанности главы Коми, требуется социальная солидарность руководства республики и бизнеса.

Владимир Уйба поблагодарил руководителей градообразующих предприятий за вклад в развитие Ухты и за готовность даже в это непростое время сохранять программы социального партнёрства, направленные на улучшение качества жизни людей.

— Противостоять экономической пандемии, которая будет гораздо страшнее коронавирусной, мы должны все вместе, — подчеркнул Владимир Уйба.