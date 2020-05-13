В Коми 12 новых случаев заболевания коронавирусом

По официальной информации республиканского управления Роспотребнадзора, на 13 мая в Коми лабораторно подтверждено 859 (+12) случев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Сегодня Республика Коми находится на 50 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего под медицинским наблюдением находится 2029 человек, из них 1902 контактировали с заболевшими, 127 прибыли из-за рубежа.

330 (+43) человек выздоровело. Официально подтверждены 16 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 45 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.