В Ростуризме анонсировали запуск новых маршрутов по стране

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что после снятия ограничений из-за коронавируса в стране планируется запуск нескольких десятков новых направлений и маршрутов внутреннего туризма, в том числе в Республике Коми.

Догузова отметила, что сроки, даты и условия их запуска зависят от эпидемиологической ситуации.

— Это огромное количество направлений: всё побережье Волги, Хакасия, Алтайский край, Русский Север — Карелия, Мурманск, Коми, это и круизные направления, — заявила она радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 12 мая.

В качестве примере Догузова привела пакетный тур по Хакасии. Она рассказала, что при планировании поездки самостоятельно пакет получится дорогостоящим из-за того, что направление не раскручено. Она отметила, что ведомство совместно с туроператорами формирует маршруты и предложения, которые будут качественными и доступными для россиян.

7 мая глава Ростуризма заявила, что внутренний туризм может стать одним из основных драйверов восстановления экономик регионов.

По ее словам, эта сфера может восстановить несколько десятков смежных отраслей, включая транспортную. Догузова отметила, что более 70 процентов перевозок пассажиров приходится именно на туристическое поездки, сообщает газета «Известия».