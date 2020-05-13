Владимир Уйба обсудил с Магомедом Османовым вопросы социально-экономического развития Ухты

Магомед Османов проинформировал руководителя региона о том, что 20-25 мая в городе должны начаться работы по ремонту дорог и улиц. Муниципалитет получил на эти цели из бюджета республики 134 миллиона рублей. Территории были определены совместно с населением. Владимир Уйба попросил обратить особое внимание на дорогу в подтопленной части Ухты – улицу Заречная. О том, что сюда бывает сложно проехать машинам скорой помощи и пожарным ему поведали сегодня жители, пострадавшие от паводка.

Также мэр Ухты доложил о создании штаба по подготовке к зиме, утверждении плана по ремонту и замене тепловых и водопроводных сетей. Определена стоимость ремонтных работ.

— Крайне важно, — отметил Владимир Уйба, — чтобы эти работы шли по графику, без отставания. Это наша с вами личная ответственность.

Под личный контроль руководитель региона попросил взять получение представителями малого и среднего бизнеса льгот и мер поддержки, которые были озвучены накануне президентом России Владимиром Путиным.

— У людей есть опасения, что они не дойдут. Поэтому лично проследите по каждому человеку, чтобы никакой дискредитации не было, — подчеркнул Владимир Уйба.