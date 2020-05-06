В Печоре разыгран аукцион по ремонту дорог

Администрация Печоры определилась с перечнем дорог, ремонт которых назначен на 2020 год. Электронный аукцион «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения и улиц Печоры» состоялся 30 апреля.

На торги, как и в прошлом году, вышел единственный участник – ООО «Строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой». Он и объявлен победителем. Цена заключенного контракта – 105 745 087 рублей.

За эту сумму подрядчику предстоит отремонтировать порядка 15 уличных участков. Как особо отметили в администрации, улица Ленинградская, на которой находится городская мэрия, включена в список последней. Срок окончания действия контракта – 30 сентября.

Лина ПЕРОВА

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