Доску почета обновят в июне

Новые портреты на республиканской Доске почета появятся в этом году лишь к 12 июня. Традиционную церемонию чествования лучших в своей профессии перенесли в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Доска почета «Лучший в профессии» появилась на Стефановской площади в Сыктывкаре в 2012 году и была открыта 1 мая. Не обошлось, правда, без казуса – по стеле уже на следующий день пошли трещины, так что вскоре ее закрыли на реставрацию. В последующем больше таких неприятностей не случалось, и каждый год на Первомай на доске появлялись 20 новых портретов тех, кто отличился своей работой в той или иной отрасли. Тут же проходила торжественная церемония, на которой передовиков поздравляли и награждали.

Но в этом году планы скорректировал длительный запрет на массовые мероприятия, так что правительственным указом первомайское действо перенесли на День России, он же – День города в Сыктывкаре.

Анна ПОТЕХИНА

Фото БНК