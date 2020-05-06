В городах идет весенняя уборка

Несмотря на режим самоизоляции и запрет на субботники, сезонная уборка городов в республике проходит в обычном режиме.

Сыктывкар – единственный город, где снег остался только на небольших затененных участках. Как сообщили в пресс-службе администрации столицы, несмотря на то что субботники в этом году отменены, жители многоквартирных домов, школы, детские сады и работающие организации наряду с коммунальными службами очищают свои территории. Хотя основная нагрузка ложится на коммунальные службы. В городе, помимо уборки улиц и дворов, проводится дезинфекция мест массового скопления людей, скверов и парков, санитарная обработка улично-дорожной сети и остановочных комплексов.

– Традиционно в эти дни город занимается наведением чистоты и порядка. В этом году эти работы приобрели особую актуальность в связи с проведением мероприятий по профилактике распространения коронавируса, – отметил первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов. – Поэтому управлением ЖКХ ведется особый контроль за уборкой территорий. Могу сказать, что управляющие компании, ТСЖ в основном добросовестно подошли к решению этой задачи, многие уже привели в порядок дворы, контейнерные площадки, занимаются благоустройством. Уверен, что для них будет существенным подспорьем поддержка в виде организации сбора и вывоза мусора на полигон совместными силами коммунальных служб города и «Ухтажилфонда».

В преддверии Дня Победы коммунальные службы столицы провели работы по благоустройству памятных мест, отмыли памятники. Ко Дню Победы также будет завершен косметический ремонт (заделка трещин и сколов, а затем покраска и побелка) памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Краснозатонский и «Памяти павших будьте достойны» в микрорайоне Лесозавод.

Преображается после зимы и Ухта, где также помимо уборки улиц и дворов проводится дезинфекция мест массового скопления людей. По информации, размещенной на портале администрации города, по мере таяния снега и уборки смета объем территорий, где проводится обеззараживание, будет увеличиваться. Для дезинфекции применяют специальный 2,5-процентный хлорсодержащий раствор, состав которого был проверен и утвержден лабораторией «Ухтаводоканала».

Проведены в Ухте и работы по украшению города. В преддверии праздников Комсомольскую площадь украсила входная группа в форме звезды, а на противоположном крае площади установили арт-объект, посвященный Дню Победы.

По всему городу на столбах освещения появились флажки, на разделительных полосах проспекта Ленина и на Первомайской площади установили стойки с флагами, а над дорогами – праздничные растяжки. Появились в Ухте и новые урны. Около двадцати штук уже заняли свои места на проспекте Ленина. Идею сделать урны, больше похожие на произведения искусства, привез ухтинский мэр Магомед Османов из прошлогодней поездки в Гродно. Урны больше напоминают малые архитектурные формы. Во время поездки Магомед Османов особенно отметил не только отличную работу коммунальных служб Гродно, но и отношение жителей к чистоте в своем городе. Окурки и фантики гродненцы под ноги не бросают.

После возвращения градоначальник передал свои пожелания «Ухтаспецавтодору». За работу взялся сотрудник предприятия Александр Громов. В Гродно для производства за основу берутся старые трубы, и конструкция получается довольно тяжелая. Ухтинский мастер сделал их из листового железа, поэтому изделия получились удобнее в эксплуатации.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе Усинска, работы по уборке городских дорог, тротуаров и прилегающих территорий, а также общественных территорий (скверы, аллеи) включены в техническое задание муниципального контракта, который заключен на 2020 год с ООО «Авторемсервис». Подрядная организация исполняет работы по весенней очистке города в соответствии с техническим заданием. Управление ЖКХ администрации Усинска контролирует исполнение контракта. Дворовые территории приводят в порядок дворники управляющих организаций. Предприятия и организации своими силами приводят в порядок прилегающие территории. Из-за позднего таяния снега в этом северном городе субботник обычно проходит в конце мая – начале июня, когда полностью сходит снег, но этой весной он не запланирован.

По словам мэра Воркуты Игоря Гурьева, в заполярном городе сугробы еще выше первого этажа, поэтому в основном работы пока ведутся по вывозу снега. А основные работы по очистке города от зимней грязи будут проводиться в конце мая – начале июня.

Галина ГАЕВА

Фото БНК