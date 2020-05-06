Дезинфицировать подъезды за свой счет

Дезинфекции общественных пространств было посвящено очередное заседание постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Госсовета Коми.

Как рассказал и.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Виталий Поправка, во всех крупных населенных пунктах региона в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора сформированы реестры территорий и графики их обработки. Всего в список попало более 2500 общественных пространств. Это улицы, тротуары, остановки общественного транспорта и другие объекты.

Как отметил руководитель ведомства, на указанные работы из республиканского бюджета выделено 38,9 миллиона рублей. Кроме того, муниципалитеты самостоятельно изыскивают дополнительные средства.

Что касается обработки подъездов, то, по словам Виталия Поправки, эти расходы должны нести управляющие компании и ТСЖ. Согласно Жилищному кодексу, именно они отвечают за санитарную и эпидемиологическую безопасность домов. Как подчеркнул и.о. министра, пока обращений от управляющих организаций по вопросу компенсации этих расходов в профильное министерство не поступало.

Лина ПЕРОВА

Фото livekuban.ru