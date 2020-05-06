Родители поблагодарили за увеличенные сухпайки

Автор: Редактор 06.05.2020

После того как врио главы Коми поручил увеличить стоимость продуктового набора для школьников, соцсети запестрели фотографиями обновленных пайков. Родители сравнивают состав наборов и активно обсуждают новацию.

«Большое спасибо за детские сухпайки. По сравнению с прошлым это очень хороший паек, где для ребенка есть все, что ему необходимо для правильного питания», – написала жительница республики.

Напомним, бесплатные сухие продуктовые наборы выдаются в Коми ученикам младших классов, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из малоимущих семей взамен бесплатных школьных обедов в период дистанционного обучения учащихся в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Поначалу продуктовые наборы, выдаваемые в некоторых школах, выглядели скудно, что вызвало справедливое возмущение родителей. В связи с этим врио главы Коми Владимир Уйба принял решение об увеличении расходов республиканской казны на продуктовые наборы для школьников в два раза. Решение действует с 20 апреля и до конца дистанционного обучения в условиях действия режима повышенной готовности. Родители моментально на это отреагировали.

«Вот это я понимаю! Видно, что все съедобно», – написала одна из участниц обсуждения в соцсети.

«Спасибо за заботу государству и школе за хлопоты», – отозвалась еще одна мама.

«Народ счастлив, в ленте одни пайки мелькают. Дети нынче кормильцы многих семей», – говорит третья.

Судя по фотографиям, наборы продуктов действительно разнообразны и весомы. Одна из жительниц столицы Коми указала вес сухпайка – 11 килограммов. В него входит 14 наименований продуктов: мясные и рыбные консервы, чай, несколько видов круп, соки, шоколад.

«Так не только школьника, но и всю семью прокормить можно», – пишет сыктывкарка.

«Мы остались довольны. По сравнению с тем, что выдали до этого, это очень шикарно», – в качестве подтверждения этих слов родительница выставила две фотографии: прежнего набора (две банки консервов, макароны, сгущенка и галеты) и теперешнего – увеличенного.

Среди участников обсуждения есть жители других областей, которые по-доброму завидуют семьям Коми, ведь подобная мера поддержки действует далеко не во всех регионах страны.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com

Оставьте первый комментарий для "Родители поблагодарили за увеличенные сухпайки"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.