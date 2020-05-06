Родители поблагодарили за увеличенные сухпайки

После того как врио главы Коми поручил увеличить стоимость продуктового набора для школьников, соцсети запестрели фотографиями обновленных пайков. Родители сравнивают состав наборов и активно обсуждают новацию.

«Большое спасибо за детские сухпайки. По сравнению с прошлым это очень хороший паек, где для ребенка есть все, что ему необходимо для правильного питания», – написала жительница республики.

Напомним, бесплатные сухие продуктовые наборы выдаются в Коми ученикам младших классов, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из малоимущих семей взамен бесплатных школьных обедов в период дистанционного обучения учащихся в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Поначалу продуктовые наборы, выдаваемые в некоторых школах, выглядели скудно, что вызвало справедливое возмущение родителей. В связи с этим врио главы Коми Владимир Уйба принял решение об увеличении расходов республиканской казны на продуктовые наборы для школьников в два раза. Решение действует с 20 апреля и до конца дистанционного обучения в условиях действия режима повышенной готовности. Родители моментально на это отреагировали.

«Вот это я понимаю! Видно, что все съедобно», – написала одна из участниц обсуждения в соцсети.

«Спасибо за заботу государству и школе за хлопоты», – отозвалась еще одна мама.

«Народ счастлив, в ленте одни пайки мелькают. Дети нынче кормильцы многих семей», – говорит третья.

Судя по фотографиям, наборы продуктов действительно разнообразны и весомы. Одна из жительниц столицы Коми указала вес сухпайка – 11 килограммов. В него входит 14 наименований продуктов: мясные и рыбные консервы, чай, несколько видов круп, соки, шоколад.

«Так не только школьника, но и всю семью прокормить можно», – пишет сыктывкарка.

«Мы остались довольны. По сравнению с тем, что выдали до этого, это очень шикарно», – в качестве подтверждения этих слов родительница выставила две фотографии: прежнего набора (две банки консервов, макароны, сгущенка и галеты) и теперешнего – увеличенного.

Среди участников обсуждения есть жители других областей, которые по-доброму завидуют семьям Коми, ведь подобная мера поддержки действует далеко не во всех регионах страны.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com