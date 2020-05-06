Мэры в сети

В условиях самоизоляции и режима повышенной опасности социальные сети стали чуть ли не главным каналом для общения власти и народа. «Республика» проанализировала аккаунты руководителей муниципальных администраций, проверив их на открытость для жителей городов и районов. Тем более что жители подведомственных им территорий из-за самоизоляции тоже стали активнее в сети.

Самый открытый «ВКонтакте», пожалуй, мэр заполярного города Игорь Гурьев. Впрочем, таковым он был еще и до истории с коронавирусом, и до августовских призывов к сетевой активности. За сутки на личной странице воркутинца появляется до полусотни сообщений. Правда, перу мэра принадлежит не так уж много, чаще всего он делает перепост какой-либо информации, так или иначе связанной с жизнью города, с кратким комментарием. Но порой пишет довольно развернутые посты, касающиеся острых проблем. Или отвечает на вопросы горожан. Например, недавно рассказал, как уменьшилось за последнее время количество прибывающих в Воркуту с введением ограничений на въезд: за неделю до карантина прибывало в среднем 150-160 человек в сутки, сейчас – 80-90 человек, включая вахтовиков. Но большая часть сообщений, наполняющих страницу мэра «ВКонтакте», – обращения от горожан. Стена у Игоря Гурьева открыта для всех, так что свои вопросы, благодарности или же негодующие реплики там может оставить кто угодно. Чем люди активно и пользуются, причем порой оставляют не конкретные вопросы, а устраивают на странице руководителя администрации публичные дискуссии на тему того же коронавируса: реален ли он или же его «придумали с Запада». Также можно писать комментарии под постами, личные сообщения мэру.

«Соседка» Игоря Гурьева, мэр Инты Лариса Титовец в этом плане не столь открыта: комментарии у нее на странице оставить нельзя, как и сообщение на стене, большая часть содержимого страницы – перепосты из разных групп, поздравления горожан с праздниками, просьбы соблюдать самоизоляцию. Иногда Лариса Титовец пишет краткий комментарий к какому-либо официальному релизу.

У руководителя администрации Усть-Куломского района Сергея Рубана комментарии на странице закрыты, и на стене сообщение оставить нельзя, зато отправить вопрос в «личку» – без проблем. Но что страница у Сергея Рубана заведена чисто формально, сказать нельзя – регулярно он публикует обстоятельные обращения к землякам по самым разным вопросам. Четвертого мая, например, очень подробно рассказал о планируемых работах по ремонту дорог на территории района, с пояснениями, какие участки ремонтировались раньше и почему, что и за какие средства будут делать сейчас. За счет федерального бюджета, республиканской субсидии, местной казны или по линии «Народного бюджета», и проиллюстрировал все это картами со схематическими изображениями участков ремонта. Кроме того, регулярно публикуются обращения Сергея Рубана о ситуации с коронавирусной инфекцией и работе, в связи с этим проводимой: об обеспечении масками, о противоэпидемических изменениях в расписании автобусов и т.д.

Подобным образом выглядит страница руководителя администрации Княжпогостского района Анатолия Немчинова – о ситуации в районе, работе администрации и муниципальных служб он пишет подробно и от первого лица.

Руководящий Удорским районом Николай Жилин страницу в соцсети завел меньше года назад, пишет нечасто, но по делу. Например, обстоятельно рассказал об организации обсерватора в Междуреченске для тех, кто контактирует с заболевшими и не имеет возможности самоизолироваться.

Не игнорирует возможности соцсетей и мэр Усинска Николай Такаев. В частности, на днях он воспользовался страницей, чтобы извиниться перед горожанами за ошибку с баннером ко Дню Победы, вывешенным в городе, – на фото был изображен финский солдат вместо советского. За что и получил лестный комментарий: «Единственный нормальный мэр на всю страну. Не гнушается от чистого сердца повиниться».

Полностью открыта страница у руководителя администрации Корткеросского района Константина Сажина, но местные жители, если и пользуются соцсетью для общения с руководством, то, видимо, в основном методом личных сообщений. Комментарии под постами Константина Сажина единичны. Впрочем, и публикует он что-то новое на своей странице редко – примерно раз в неделю. В конце марта воспользовался ею, чтобы выложить свое видеообращение к землякам в связи с коронавирусом. Сейчас этот способ обращения власти к народу становится все популярнее.

Открыты сообщения и комментарии и на странице руководителя администрации Сысольского района Романа Носкова, периодически публикующего обращения к землякам по насущным поводам, но вопросы ему задают редко. Не закрывает комментарии и возможность отправлять сообщения и руководитель администрации Троицко-Печорского района Алексей Целищев, но и активности населения на его странице не заметно. Возможно, потому, что сам чиновник от первого лица к жителям района обращается крайне редко.

Среди руководителей муниципальных администраций больше всех любит с народом общаться посредством видео мэр Ухты Магомед Османов, ролики на полторы-две минуты он записывает практически каждый день. Сейчас страница «ВКонтакте» у мэра заполнена в основном разного рода релизами, перепостами из СМИ, но в экстренных случаях Магомед Османов пишет что-то лично, так, например, было во время пожара на нефтезаводе прошедшей зимой.

Лишь однажды выложила на своей странице видеообращение к горожанам мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, и было это еще месяц назад. А вот письменные сообщения на своей странице она оставляет довольно часто. Рассказывает, например, о том, как по обращениям горожан были проведены рейды по магазинам торговой сети, где продавцы не пользовались средствами защиты, публикует фотоотчеты после уборки территорий и расписания дачных автобусов. На странице мэра можно оставлять комментарии.

В целом же дамы, руководящие городами и районами Коми, в соцсети достаточно сдержанны, и неформально о своей рабочей «кухне» не рассказывают. На странице руководителя администрации Койгородского района Ларисы Ушаковой ежедневно появляется краткое сообщение об обстановке с коронавирусом в муниципалитете, в конце марта была пара обращений с призывами не допустить распространения инфекции, до этого – нечастые релизы или поздравления. Подобным образом сейчас выглядит страница мэра Печоры Натальи Паншиной, с той разницей, что релизов и перепостов у нее побольше. Примерно по такому же принципу ведет свою страницу руководитель администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер, но иногда все же обращается к своим друзьям и подписчикам от первого лица. Например, 29 апреля разместила почти поэтическое обращение по поводу весенней охоты, обрамив цитаты из указа главы своими репликами, что «дело даже не в трофеях, для охотника важнее единение с природой, когда та по весне словно оживает». Страница руководителя Прилузского района Елены Нестерюк в последнее время в основном дублирует страницу официальной группы района. Такой же подход к аккаунту в сети у руководителя администрации Сыктывдинского района Любови Дорониной. Весьма активно заполняет свою страницу руководитель администрации Вуктыла Гульнара Идрисова, но опять же релизами и ссылками на СМИ.

Последнее сообщение на странице руководителя администрации Усть-Цилемского района Николая Канева датировано 27 марта, когда он обратился к землякам по поводу противовирусных мер. А написать ему «ВКонтакте» или оставить комментарий, похоже, могут только те, кто значится в списке друзей, а таковых у Николая Канева всего 66 человек.

Фактически отсутствует в соцсети руководство Ижемского района. Официально руководителя администрации в этом муниципалитете сейчас нет, только три заместителя. В статусе заместителя и экс-руководитель района Любовь Терентьева, на странице которой с начала декабря ничего не появлялось, кроме репродукции иконы.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com