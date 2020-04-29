Пик коронавируса совпадет с началом дачного сезона

По официальной информации, на 29 апреля в Коми лабораторно подтверждено 611 случаев заболевания COVID-19, из них выздоровели 63 человека, скончались шестеро. На данный момент больны 543 человека. Под медицинским наблюдением находятся более четырех тысяч человек.

В традиционном обращении к жителям республики временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба сообщил, что в ближайшие дни в республике ожидается пик количества заболевших коронавирусной инфекцией. Руководитель региона призвал соблюдать режим самоизоляции, поскольку его нарушения приводят к вспышкам заболевания. Владимир Уйба отметил, что многие жители Коми майские праздники проведут на дачах, но и там необходимо изолироваться только с членами семьи, не приглашать друзей и знакомых.

28 апреля Владимир Уйба провел очередное заседание оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в ходе которого члены правительства Коми доложили об исполнении ранее принятых протокольных поручений.

По информации пресс-службы главы и правительства Коми, на совещании был рассмотрен вопрос организации контроля над исполнением пассажирскими автоперевозчиками профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Республике Коми Людмила Глушкова сообщила о результатах проверки, проведенной совместно с МВД в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований режима повышенной готовности, действующего на территории Коми.

– Проверено было тринадцать маршрутов, – рассказала Людмила Глушкова. – Это муниципальные контракты, то есть муниципалитет должен контролировать эти маршруты, качество предоставляемых услуг, исполнение установленных требований перевозчиками. Две недели назад все перевозчики получили соответствующие предписания. Из проверенных семи юридических лиц, которые занимаются пассажирскими перевозками, только два маленьких ИП на двух маршрутах соблюдают то, что им предписано.

По словам главного государственного санитарного врача республики, основной перевозчик в лице ООО «САТП №1» санитарные требования не соблюдает.

– Ни водитель, ни кондуктор не используют маски. Нет дезинфектантов, нет перчаток, никто не проводит обработку автобусов на конечных остановках и между сменами. Поэтому мы намерены обратиться в орган прокуратуры с просьбой разрешить нам провести внеплановую проверку всех пассажирских автоперевозчиков. Тем более что впереди майские праздники, – заявила Людмила Глушкова.

Владимир Уйба подчеркнул, что организация надлежащего контроля за исполнением указанных требований муниципальными пассажирскими автоперевозчиками – это прямая обязанность муниципалитета.

– Ценой неимоверных усилий сегодня мы держим ситуацию, – отметил врио главы. – Но у нас очень большой «резервуар» (по данным на 28 апреля, под медицинским наблюдением находятся 4048 человек). И он периодически прорывается, дает прирост заболевших коронавирусом. Сейчас мы готовимся к массовым выездам на дачу. Конечно, надо дать людям возможность провести майские праздники на дачных и садовых участках, но только при строгом соблюдении профилактических мер. Поэтому, коллеги, если вы наняли перевозчика, вы платите ему деньги, извольте, пожалуйста, проследить, чтобы требования главного государственного врача республики перевозчиками выполнялись.

Большая часть зараженных коронавирусной инфекцией – в Сыктывкаре. В Эжвинской городской больнице, которая была крупным очагом инфекции, проводятся дезинфекционные мероприятия. Еще одним очагом инфекции стала Ухтинская психиатрическая больница. Об этом сообщил руководитель администрации Ухты Магомед Османов. По состоянию на 28 апреля из психиатрической больницы в городскую были переведены три пациента и два медработника с подозрением на COVID-2019. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в здании городского аэропорта был организован обсерватор, где находятся около 40 человек – сотрудники психиатрической больницы. Как пояснил Магомед Османов, пока нет оснований говорить об инфицировании этих людей, у них лишь взяли анализы на COVID-2019, результаты еще не получены.

Людмила ВЛАСОВА