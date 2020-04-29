Льготы за вывоз мусора

Во втором полугодии текущего года в Коми вводятся льготные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также предусматривается порядок компенсации выпадающих доходов этой организации. Соответствующие изменения в республиканское законодательство внесли на апрельской сессии депутаты Госсовета Коми.

В середине лета с учетом установленных экономически обоснованных тарифов в области обращения с ТКО ожидается увеличение размера платы за вывоз мусора для населения. Между тем льготные тарифы в республике действуют только за тепло, водоснабжение и водоотведение. Поэтому, чтобы поддержать льготные категории населения, парламентарии внесли дополнения в закон «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в РК». Льготы устанавливаются на 2020-й и последующие годы.

Изменения коснутся и так называемых прочих потребителей – бюджетных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства. Во втором полугодии рост тарифов за услугу рег-оператора для них также будет ограничен. Убытки от применения льготных тарифов будут компенсироваться путем предоставления субсидии уже непосредственно региональному оператору. Бюджетные ассигнования на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов составят на 2020 год 58 миллионов 301 тысячу рублей, на 2021 год – 61 миллион 622 тысячи, на 2022 год – 62 миллиона 381 тысячу рублей.

Галина ВЛАДИС

Фото Трофима МЯНДИНА