Режим нерабочих дней продлевается до 11 мая

28 апреля президент России в рамках совещания с главами регионов выступил с очередным обращением по поводу ситуации с коронавирусом. Владимир Путин объявил о продлении режима самоизоляции на майские праздники и объяснил, почему это необходимо, а также рассказал о новых экономических мерах поддержки.

Сейчас, как подчеркнул глава государства, новый, пожалуй, самый напряженный этап борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, смертельная опасность вируса сохраняется.

– От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, – сказал президент.

В этой связи приняты следующие решения. Рабочие дни в промежутке между майскими праздниками – 6, 7 и 8 мая – объявлены нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. При строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах.

Главы субъектов Федерации получат дополнительные полномочия. Руководителям нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации на территориях. То, что оправданно в одних регионах, в других может лишь навредить.

Поскольку говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений недопустимо, правительству и Роспотребнадзору поручено к 5 мая подготовить рекомендации – критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу, поэтому правительству поручено в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также совместно с регионами начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru