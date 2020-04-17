Медпомощь в онлайн-режиме

Телемедицина на месторождениях «РН – Северная нефть» позволит оказывать помощь на расстоянии

«РН – Северная нефть», дочернее общество компании «Роснефть», завершило процесс подключения к корпоративной телемедицинской сети здравпунктов, расположенных в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

В конце 2019 года на Хасырейском месторождении прошло успешное тестирование корпоративной телемедицины. Сегодня уже шесть здравпунктов на «южных» и «северных» нефтепромыслах Общества имеют возможность в любой момент по защищенному каналу выйти на связь со специалистами окружной больницы в Нарьян-Маре и получить необходимую консультацию хирургов, реаниматологов, травматологов, кардиологов и неврологов.

Внедрение телемедицинской сети на месторождениях в Приполярье и Заполярье – важный шаг в решении вопросов охраны здоровья работников. На объектах, где работа ведется вахтовым методом, в сложных погодно-климатических условиях и в значительной удаленности от инфраструктуры, возможность быстро оказать квалифицированную медицинскую помощь имеет жизненно важное значение.

– Связь с отдаленными месторождениями Общества очень часто затруднена, транспортное сообщение, в том числе вертолетные перевозки, из-за погодных условий не всегда возможно, – разъяснила ведущий специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Анна Авдеева. – При этом у фельдшеров здравпунктов, какими бы опытными они ни были, иной раз возникает потребность в экстренной консультации врача узкого профиля. Благодаря корпоративной телемедицинской сети теперь у медработников здравпунктов удаленных месторождений есть возможность по защищенному каналу связаться с диспетчерским центром Ненецкой окружной больницы (НОБ) и получить необходимую помощь. Высококвалифицированные врачи из Нарьян-Мара – хирурги, реаниматологи, травматологи, кардиологи и неврологи – с нами на связи круглосуточно.

Внедрение телемедицинской системы – продолжение последовательной работы «РН – Северная нефть» по охране здоровья работников предприятия, обеспечению качества и максимальной доступности медицинской помощи персоналу предприятия.

Все здравпункты Общества обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оказания догоспитальной медицинской помощи. В распоряжении фельдшеров машины скорой помощи на базе ТРЭКОЛа, компьютерные электрокардиографы, дефибрилляторы, вакуумные шины и прочее.

«РН – Северная нефть» реализует в регионах своего присутствия корпоративную политику популяризации здорового образа жизни и занятий спортом. С участием сотрудников предприятия, их семей, социальных партнеров проводится цикл спортивных и оздоровительных мероприятий. Деятельность коллектива дочернего общества «Роснефти» по сохранению здоровья и профилактике болезней у работников отмечена на уровне компании: проект «РН – Северная нефть» «Пульс жизни» признан победителем первого корпоративного конкурса ПАО «НК «Роснефть» «Лучшая социальная инициатива – 2019» в номинации «Охрана здоровья».

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»