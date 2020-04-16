Новая жизнь Пахи-терминатора

Пройдя через кому, Павел Торопов стал тренером и звездой соцсетей

Сыктывкарец Павел Торопов подавал большие надежды в боксе, но в 2012-м после очередной тренировки ему неожиданно стало плохо. Врачам удалось спасти ему жизнь, но спортсмен пробыл в коме несколько месяцев. Поначалу парень лишь лежал в кровати, напоминая обтянутый кожей скелет, но инвалидность не оказалась приговором. Встав на ноги, он не только продолжил заниматься спортом, но и стал тренером и популярным блогером.

Пять лет назад Павел Торопов уже был героем публикации «Республики». Тогда он делал первые успехи на пути к восстановлению. Сменив бокс на пауэрлифтинг, выступал как среди людей с инвалидностью, так и среди полностью здоровых. И на помост выходил не для галочки, а завоевывал вполне реальные медали. «Хочу, чтобы, глядя на меня, люди вели здоровый образ жизни», – сказал тогда этот сильный духом человек. С развитием соцсетей показывать пример и доносить до людей информацию стало легче. Павел активно влился в этот процесс: ведет блог в соцсети «ВКонтакте» и развивает свою страницу в инстаграме, где у него уже более десяти тысяч подписчиков. Помимо этого, он тренер в одном из фитнес-клубов столицы Коми. Время в самоизоляции старается проводить с пользой, но ему уже не терпится снова вернуться в зал.

– Обычно мы работаем на улучшение физических качеств. Люди, которые приходят ко мне на занятия, потом никогда не жалеют. Друзья-боксеры также дают положительные оценки. Например, Илья Томилов (мастер спорта по боксу – авт.) говорил, что тренировки просто огонь. Я в своей методике беру все лучшее отовсюду. Нет какого-то одного направления. Плюс выстраиваю все так, как человек хочет и к чему он на данный момент готов. Мы можем за максимально короткие сроки в итоге по моей методике добиваться высоких целей, – рассказал атлет.

С началом тренерской деятельности времени на соревнования по пауэрлифтингу не остается, с сожалением отмечает этот мужественный человек. Что случилось на той роковой тренировке по боксу, которая изменила его жизнь на до и после, Павел не помнит. Просто вдруг как будто выключился свет. Дальнейшее осталось в памяти только со слов друзей и родителей. Будучи перспективным боксером, парень стремился попасть в сборную России. В 15 лет боксировал уже со старшими ребятами и даже с брутальными мужиками.

– Реально хорошие перспективы были, – вспоминает спортсмен. – Но я благодарен Богу, думаю, он приготовил этот план для меня не случайно.

После той ситуации бокс собеседник издания любить не перестал. До сих пор секундирует на соревнованиях, проводит для боксеров тренировки.

– Почему не возненавидел, а наоборот? За что его ненавидеть? – задается вопросом Павел и сам же отвечает на него: – Случившееся, считаю, моя ноша, которую я должен был пережить, моя семья должна была пережить. Меня больше всего вдохновляет именно семья, которая всегда в меня верила и продолжает верить. Близкие во всем поддерживают. Конечно, никому такого не пожелаю, но спустя время ни о чем не жалею. Да, остались последствия, которые мне ставят какие-то преграды, но это мелочь. Верю, что могу сотворить историю, ведь я делаю то, на что у многих не хватает смелости. На бумаге официально я инвалид. Паралимпийский спорт развивается, что доказывает людям с ограниченными возможностями, что они не хуже остальных. Эти люди развивают ментальность и физические способности и зачастую становятся сильнее даже здоровых.

После трепанации черепа и комы у Павла Торопова остался парез: поражение мышц, стянутые сухожилия и связки. Сказав инвалидности твердое «нет», он не только сам преодолевает трудности, но и помогает окружающим. В перспективе хочет открыть свой реабилитационный центр, как когда-то сделал Валентин Дикуль, которого очень уважает.

– Ко мне приходят люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с межпозвоночными грыжами и другим, – говорит мотиватор.

В соцсетях спортсмен записывает мотивационные видео, делится планами тренировок, придумывает всевозможные челленджи и флешмобы. Людям нравятся оригинальная подача довольно сложных комплексов упражнений и юмор атлета. Он говорит, что после травмы ему в голову установили пластину, и поэтому в интернет-пространстве называет себя Пахой-терминатором. Это своего рода личный бренд, отмечает ЗОЖ-активист. Вспоминая о разных видео для соцсетей, Паха-терминатор рассказал, что одним из самых жестких испытаний была поездка на ватрушке с голым торсом при двадцатиградусном минусе:

– Запись набрала много просмотров. Мы это сняли не сразу. Самое смешное, что с первого раза вылетел безопасно и мягко, но оператор встал далеко. Второй раз неудачно упал, в третий мимо камеры проехал. А вот с четвертого весьма опасно вылетел, но по итогу все получилось прикольно. Когда едешь на скорости 40-50 километров в час, то это довольно опасно. Но чего не сделаешь ради хороших кадров. Одним из самых трешевых испытаний была пробежка зимой по лесу, тоже с голым торсом. Сделал забег на пять километров. Было прохладненько. Помню, дня два после этого не мог отогреться. Внутри как будто сохранялся холод. После той пробежки понял, что такое промерзание до костей. Но опять же такое неподготовленным людям делать я не рекомендую.

Во время того забега Павел ощутил настоящий прилив сил, говорит, лишь на следующий день понял главное – бежал на автопилоте:

– Вроде в сознании был, но вышел за пределы сознания. Это тяжело объяснить. Настолько организм перестраивается. По своим ощущениям понял, что организм очень хитрая штука, он способен выживать и идти к цели. Человек может все. Была бы цель, а человек сам по себе на очень многое способен. Я ко всему подхожу с умом, делаю все по науке. Нужно соизмерять возможности с желанием хайпануть.

Все эти необычные испытания Павел Торопов проходит регулярно, изобретает различные вариации. Он любит удивлять и вдохновлять людей. Однажды даже в прорубь нырял со штангой и гирей. Получив бесценный опыт, приверженец ЗОЖ советует брать пример именно со специалистов и не заниматься бездумной самодеятельностью. Ко всему он подходит грамотно, тщательно продумывает все возможные варианты событий и обязательно берет с собой друзей. Среди известных блогеров Павла никто особо не вдохновляет. Он смотрит на то, как видео некоторых из них набирают по одному-два миллиона просмотров, и удивляется:

– У них такая аудитория, но они не делают ничего необычного. Например, купание в воде зимой для меня обыденность. Бывает обидно, что они это делают и у них миллион подписчиков, а я делаю гораздо лучше – и у меня меньше просмотров. Очень много делаю таких вещей, которые действительно могут зайти на многомиллионную аудиторию, и тем более у меня есть своя история. Уверен, что моя аудитория будет только расширяться. В этом плане тоже иду к своей цели. Езжу постоянно на разные тренинги и сам провожу встречи, где делюсь советами и рассказываю свою историю. У меня вообще в планах ездить по всему миру и мотивировать людей, как Ник Вуйчич. Как-то написала девушка «ВКонтакте», что я для нее еще лучше мотиватор даже, чем он. Ее сообщение просто меня растрогало. Это заставляет двигаться вперед. Все думают, что у меня все легко, что я тренирую красивых девушек и купаюсь в деньгах, но это далеко не так. Везде есть свои минусы и плюсы, чтобы прийти к этому, я прошел через определенные вещи.

Период коронавирусной угрозы в самоизоляции он переживает с присущей находчивостью. Показывает всевозможные варианты физических упражнений в домашних условиях, в том числе и в подъезде. Так уж вышло, что этому парню не привыкать заниматься спортом назло всем невзгодам.

– Всем рекомендую закалку организма в качестве общепрофилактической меры. Это сильно подстегивает нашу иммунную систему, повышает ресурсы организма. Все зависит от мировоззрения человека. Если он настроен, что заболеет, то так оно и будет. Наше тело подстраивается под мозг. Не наоборот. Эта связь есть, и это доказано. Хочу пожелать всем здоровья, поменьше тревожиться и переживать. Надеюсь, скоро мы все снова вернемся в атлетические залы, на спортивные площадки и стадионы, – оптимистично заключил собеседник.

Ярослав СЕВРУК

Фото с личной страницы Павла Торопова «ВКонтакте»

СПОРТСМЕН БЕЗ НОГ ПОКАЗАЛ УПРАЖНЕНИЯ НА ДОМУ

Люди с инвалидностью демонстрируют силу духа в режиме самоизоляции. Комплексами физических упражнений регулярно делятся в соцсетях члены сборной России Мария Иовлева и Иван Голубков. Свое видео опубликовал и другой атлет из Коми – Михаил Габов.

У сыктывкарца Михаила Габова почти до самых колен ампутированы обе ноги. О причинах, которые привели к инвалидности, распространяться он не любит. Жалость к себе – это точно не про него. Важно то, что жизненные трудности не сломили мужчину. Новые смыслы жизни он нашел в спорте. Михаил участвует в различных соревнованиях и занимает призовые места. Если раньше он передвигался только на инвалидной коляске и побеждал в соответствующих гонках, то в прошлом году журналист «Республики» с удивлением встретил спортсмена на акции «Велоночь», и отличить его там от других – «обычных» – приверженцев ЗОЖ можно было не сразу. Оказалось, что новые протезы позволяют ему не только ходить, но и передвигаться на велосипеде.

– Могу кататься больше двух часов, а потом ноги, конечно, устают, – рассказал мужчина, преодолев десятикилометровую велодистанцию.

Недавно Михаил Габов опубликовал в соцсети «ВКонтакте» именной комплекс упражнений, показав наглядно, что поддерживать форму в режиме самоизоляции может каждый. Он показал упражнения на скамье с гантелями, штангой и пружинным эспандером.