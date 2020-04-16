Подвиг на переправе

Виктор Лобанов стал героем в восемнадцать лет

В российский Год памяти и славы газета «Республика» продолжает цикл статей о земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. Уже вышли очерки о героях-ижемцах: Александре Чупрове и Андрее Хатанзейском. Оба они героически погибли в боях за Родину. Герой новой публикации – Виктор Лобанов – вернулся с фронта и прожил долгую жизнь. А свой подвиг совершил в восемнадцать лет. Из уроженцев Коми, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, Виктор Лобанов оказался самым молодым.

Сельский связист

Родился Виктор Лобанов 14 февраля 1925 года в многодетной крестьянской семье в деревне Чинячевская. Деревушка входила в сельсовет прилузского села Спаспоруб (его уроженец Иван Марков также стал Героем Советского Союза). Отец – Иван Осипович – был мастером на все руки: слесарь, кузнец, мельник. Мать – Павла Игнатьевна – родом из деревни Ракинская, трудилась в колхозе имени Чапаева. С детства Виктор помогал отцу в колхозной кузнице. После окончания сельской девятиклассной школы был принят на работу в колхоз. Затем выучился на техника и трудился в районном отделении (конторе) связи.

На службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию Виктора Лобанова призвали в ноябре 1942 года. Перед этим он прошел вневойсковую подготовку бойца в подразделении Всеобуча. После призыва учился в Пуховичском военном училище. В звании сержанта был направлен на фронт. С августа 1943-го в составе разведвзвода участвовал в Курской битве. Служил разведчиком 1323-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта.

Переправа через Днепр

В сентябре 1943 года дивизия подошла к Днепру. Нужно было форсировать реку, до середины которой, по словам классика, долетит не каждая птица. Для захвата правобережного плацдарма небольшой отряд бойцов во главе с командиром батальона Лебедевым переправился через реку в районе хутора Змеи (Репкинский район Черниговской области).

В этих боях и отличился комсомолец Виктор Лобанов. Краткое описание его подвига сохранилось в наградном листе в Центральном архиве Министерства обороны. В документе сказано: «27 сентября 1943 года небольшая группа бойцов во главе с командиром батальона товарищем Лебедевым переправилась через Днепр и заняла оборону на другом берегу. Противник вел ураганный огонь из всех видов оружия, не давая возможности установить связь с переправившейся на ту сторону реки Днепр группой. Командиром полка была поставлена задача, во что бы то ни стало доставить донесение командиру батальона. На выполнение этой задачи добровольно вызвался товарищ Лобанов, который под ружейно-пулеметным огнем противника нагишом переплыл на другой берег реки Днепр, доставил в срок донесение, одновременно принял участие в отражении трех контратак противника и с наступлением темноты возвратился обратно, выполнив поставленную задачу командира полка».

Вечером того же дня Виктор Лобанов вплавь доставил на плацдарм радиостанцию (по другой версии, телефонный аппарат и кабель для связи), которая помогла корректировать огонь по врагу. Он заменил в бою раненого командира и с горсткой бойцов удерживал плацдарм до начала переправы всех подразделений полка.

Двое суток отбивали атаки немцев семнадцать советских бойцов. С ними вели бой 17 вражеских танков и свыше полутора сотен солдат. В живых осталось только трое защитников, но они продолжали удерживать плацдарм, уничтожили шесть вражеских танков. Дивизия тем временем начала переправу.

В том бою Виктора Лобанова тяжело контузило. После госпиталя молодой человек побывал в родной деревне. Но отца в живых уже не застал. Тот осенью на охоте простудился и умер.

За этот бой 15 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармеец Виктор Лобанов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2967.

При этом многие уроженцы Коми именно за переправы через реки получили звание героя. В сентябре 1941 года через реку Волхов трижды переплывал Николай Оплеснин. Осенью 1944 года звания Героя Советского Союза был удостоен за героизм при форсировании Дуная Андрей Хатанзейский. Другой ижемский герой Александр Чупров получил это высокое звание за переправу через Днестр в марте 1944 года.

Сын пармы

После войны Виктор Лобанов рассказал о своем подвиге писателю Ивану Торопову, который написал о герое очерк «Сын пармы». В очерке, отвечая на вопрос командира о навыках плавания, Виктор Лобанов говорит: «Плаваю как утка, товарищ майор. У нас рек много. С севера я, из Коми… У нас рядом река Луза – довольно широкая, так я почти лучше всех плавал. И нырял дальше всех. А потом – я с детства охотник. Можно сказать, закаленный». Капитан Лебедев посмотрел на Виктора Лобанова долгим взглядом, наполненным глубокой нежностью, и сказал дрогнувшим голосом: «Щедра ты, земля русская, что рождаешь таких сынов».

Донесение, которое должен был доставить Лобанов, закупорили в специальный медальон. Немцы заметили бойца и открыли огонь. Лобанову пришлось нырять в ледяную воду, подолгу задерживая дыхание. Одна пуля задела ногу. Как художественно описывает Иван Торопов: «…из холодных вод Днепра вылезает голый посиневший человек. У него окровавлена грудь – поранил ее об острую береговую наледь, струится кровь по раненой ноге. Но человек этот счастлив. Он радостно улыбается и сразу попадает в объятия капитана Лебедева и уцелевших его друзей».

Затем Виктор Лобанов освобождал Белоруссию. За успешное участие в парашютном десанте разведчиков в районе Пинских болот награжден орденом Отечественной войны второй степени. За отличие в боях за освобождение Брестской крепости он удостоился ордена Красной Звезды. В 1945 году участвовал в боях за Восточную Пруссию. За героизм был награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Его подвиг описан и в других книгах. Это «Днепр – река героев» (Киев, 1983), «Навечно в сердце народном» (Минск, 1984). «Связисты – Герои Советского Союза» (Ленинград, 1982), «Шел парнишке в ту пору…: герои-комсомольцы в боях за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны» (Киев, 1985).

Человек и самолет

После окончания войны Лобанов был демобилизован в звании старшины. Поступил в Ленинградское военное училище связи, но кадровым военным не стал. Учебу бросил. В начале пятидесятых год жил и работал в Новокуйбышевске. В 1956 году заочно окончил Куйбышевский строительный институт.

В 1957 году вернулся в Коми АССР. Проживал в Сыктывкаре, работал старшим инженером в лесопромышленном объединении. Был на руководящих должностях в «Вычегдалесе» и «Комилеспроме». За трудовые заслуги удостоен звания «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР».

Виктор Лобанов умер 8 июля 1996 года, в 71 год. Похоронен на Краснозатонском кладбище Сыктывкара. Именем героя названа улица в селе Объячево, памятная доска установлена на здании школы в селе Спаспоруб. В феврале 2011 года памятная плита Виктору Лобанову появилась в Сыктывкаре – на здании министерства промышленности и энергетики, где герой проработал более десяти лет. В советское время имя Лобанова носила пионерская дружина одной из школ Ухты. 25 июня 2015 года самолету «Комиавиатранса» L-410 (RA-67022) присвоено имя Героя Советского Союза Виктора Лобанова.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Прилузским районным краеведческим музеем имени Ивана Яборова