Коми готовится к пожароопасному периоду

Владимир Уйба принял участие в селекторном совещании с вице-премьером правительства России Викторией Абрамченко. На совещании обсудили готовность регионов страны к пожароопасному сезону в лесах в 2020 году.

В настоящее время на всей территории Республики Коми фиксируется устойчивый снежный покров. С 27 апреля в регионе планируется введение пожароопасного сезона. Сформирован сводный план тушения лесных пожаров, который согласован Рослесхозом и утвержден главой республики.

Общая группировка сил и средств в соответствии со сводным планом составляет: силы пожаротушения – 618 человек, техника – 424 единицы.

В 2020 году до начала пожароопасного сезона для тушения лесных пожаров в рамках национального проекта «Экология» – «Сохранение лесов» планируется приобрести дополнительно пожарную технику и оборудование.

Наблюдение за пожарной обстановкой осуществляется средствами космического мониторинга, авиации, наблюдательных пунктов с видеофиксацией.

В Республике Коми созданы резервы финансовых и материальных средств в необходимом объеме.

С 10 по 13 марта Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу проводил выездную проверку Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми на предмет готовности к пожароопасному сезону. По ее результатам ведомство признано готовым обеспечить охрану лесов от пожаров в 2020 году, замечаний не выявлено.

Лина ПЕРОВА