Перерасчеты за тепло будут тщательно проверены

В бюджетном комитете Госсовета Коми состоялось рабочее совещание по ситуации с перерасчетами за тепловую энергию. В мероприятии приняли участие представители Службы стройжилтехнадзора, Коми тепловой компании, Коми энергосбытовой компании, прокуратуры Коми, депутатского корпуса Сыктывкара, сообщает сайт республиканского парламента.

В марте жители Усинска получили квитанции с корректировкой платы за услуги по отоплению, оказанные в 2019 году. Суммы в некоторых из них достигали 30 тысяч рублей. Похожая проблема существует и в других муниципалитетах республики. В связи с этим в ходе встречи парламентарии попросили разъяснить тепловиков и профильные службы, как производился перерасчет, чем вызвано такое большое число «плюсовых» квитанций, а также какие меры следует предпринять для предупреждения в последующем такой ситуации.

Как сообщила заместитель руководителя Службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Ольга Микушева, корректировка предусмотрена постановлением правительства России №354 и учитывает фактическое потребление тепловой энергии в 2019 году. Ольга Микушева также отметила, что по поручению врио главы республики Владимира Уйба проводится проверка в отношении правильности проведения перерасчета за тепло. Специалисты анализируют все факторы, которые влияют на размер корректировки. Срок окончания проверки – 17 апреля.

Директор Коми тепловой компании Андрей Маруськин проинформировал депутатов о возможных причинах, по которым в квитанциях появились значительные суммы. В частности, он отметил, что начало прошлого года было относительно холодным. Кроме того, отопительный сезон завершился не в мае, как обычно, а в июне. Также руководитель КТК обратил внимание на «перетоп», при котором фактическое потребление тепловой энергии выше нормативного. Зачастую, по его словам, необходимо проверить внутридомовые сети, ответственность за состояние которых несут управляющие компании. Поэтому собственникам жилых помещений надо активизировать работу в данном направлении. В связи с этим, по мнению депутатов, крайне важно ресурсоснабжающим организациям наладить разъяснительную работу с потребителями.

На совещании также было отмечено, что если проверка подтвердит правильность и обоснованность перерасчетов, то у граждан будет возможность оформить рассрочку оплаты по корректировочным квитанциям с сохранением льгот по ЖКУ, если таковые имеются.

По итогам совещания решено вернуться к рассматриваемому вопросу после получения результатов проверки.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Госсовета Коми