Дезрасходы под вопросом

Врио главы Коми Владимир Уйба дал МинЖКХ Коми и республиканской Службе стройжилтехнадзора поручение проверить ситуацию с оплатой расходов на дезинфекцию подъездов. Об этом он сообщил 14 апреля во время ежедневного видеообращения к жителям Коми.

Как сказал руководитель региона, он получил обращения от жителей нескольких городов республики, что на подъездах появились объявления, что будет проводиться дезобработка, а расходы на нее включат в расчеты за месяц.

Владимир Уйба заявил, что это неверно: дезобработка в нынешней ситуации – необходимое условие, но расходы на нее не должны лечь бременем на жильцов. С другой стороны, их нельзя полностью перекладывать и на управляющие компании. Поэтому министерству и стройжилтехнадзору дано поручение разобраться в ситуации и по результатам расчетов, во сколько обошлась дезинфекция подъездов, найти финансовое решение.

Обращения по поводу того, что в подъездах не проводится дезинфекция или же она проводится плохо, принимает Служба стройжилтехнадзора Коми в своей группе «ВКонтакте» в специально созданном разделе.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com