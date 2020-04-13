Обслуживающие организации снабдили средствами защиты

В столицу Коми поступила партия одноразовых масок в количестве 25 тысяч штук. По три тысячи масок получили городские предприятия «Жилкомсервис», «Жилкомуслуги», «Дорожное хозяйство», а также ООО «САТП №1» и Товарищество независимых перевозчиков. Для соцработников выделено две тысячи, для Эжвинского района – пять тысяч, Сыктывкарского водоканала – 2500 и Управления капитального ремонта – 500 масок.

Кроме того, между этими предприятиями распределено две тысячи резиновых перчаток.

По словам первого заместителя руководителя столичной администрации Александра Можегова, в условиях повышенного спроса на средства индивидуальной защиты по поручению мэра Натальи Хозяиновой и во взаимодействии с региональным правительством на ближайшее время закрыта потребность в масках и перчатках.

– Вопрос обеспечения безопасности работников жилищно-коммунальной сферы и автотранспортных предприятий для нас в приоритете, – пояснил Александр Можегов.

– Водители и кондукторы должны менять маски четыре раза в день, то есть нам необходимо восемь масок ежедневно, что в условиях дефицита этого товара первой необходимости было сложно сделать, поэтому мы благодарим администрацию города за поддержку в эти сложные дни, – отметила руководитель Товарищества независимых перевозчиков Татьяна Королева.

Директор МКП «Жилкомсервис» Алексей Буткин также подчеркнул, что оказанная помощь – существенное подспорье:

– Наши работники сегодня наводят порядок на общественных территориях и нуждаются в защите. Кроме того, через десять дней начнется навигация, а значит, работникам речного транспорта также в обязательном порядке выдадим маски, так как они перевозят пассажиров. Полученного запаса хватит на три недели.

Оставшиеся маски в понедельник, 13 апреля, были переданы работникам социальной сферы.

Галина ГАЕВА

Фото komi.aif.ru