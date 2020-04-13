Ссузы Коми приступили к пошиву защитных масок

Образовательные организации республики подключились к пошиву защитных масок и костюмов для медработников. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова на очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Работа налажена в Сыктывкарском колледже сервиса и связи, Сыктывкарском политехническом техникуме, Усогорском филиале Сыктывкарского политехнического техникума, Печорском промышленно-экономическом техникуме, специальной (коррекционной) школе-интернате №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сыктывкара, и в столичном детском доме №3 для детей-сирот.

В учреждениях организовано 70 рабочих мест. За первый день работы было сшито почти 400 масок и 20 халатов, раскроено еще 200 медицинских халатов и масок. Ранее министерство здравоохранения Коми направило в учреждения шесть рулонов марли по 1000 метров каждый.

– С инициативой по пошиву медицинских масок, халатов и бахил на нас вышли образовательные учреждения. Такое предложение было поддержано временно исполняющим обязанности главы Коми Владимиром Уйба, – подчеркнула Наталья Якимова. – Образовательные организации сразу приступили к делу. Темпы будут наращиваться. Все сшитые изделия соответствуют ГОСТам, регулярно передаются в минздрав региона.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Министерства образования РК