Нерабочие дни продлены до конца апреля, но могут быть скорректированы

В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин выступил со вторым обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он продлил нерабочие дни до 30 апреля и дал дополнительные полномочия регионам.

– Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных только для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры, – сказал глава государства.

Президент поблагодарил медиков, волонтеров, всех неравнодушных граждан, которые «прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих».

По словам Владимира Путина, нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, «позволили выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран».

Поскольку пик эпидемии еще не пройден, президент объявил о решении продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно – с сохранением за работниками их заработной платы.

Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах она складывается по-разному. В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по указу президента будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.

Действия региональных властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. И если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих дней будет скорректирован в сторону его сокращения.

Лина ПЕРОВА

Фото Kremlin.ru