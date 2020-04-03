Заместитель начальника Северной железной дороги подозревается в получении взятки

Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) в отношении заместителя начальника Северной железной дороги (по территориальному управлению) филиала ОАО «РЖД». Уголовное дело возбуждено по материалам Котласского ЛО МВД России на транспорте и УФСБ России по Республике Коми.

По информации пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, заместитель начальника Северной железной дороги (по территориальному управлению) филиала ОАО «РЖД» совместно с начальником Сосногорского АФТО (уголовное дело в отношении которого возбуждено ранее, и в настоящее время он находится под стражей) группой лиц по предварительному сговору получили от предпринимателя денежные средства в сумме более миллиона рублей за возможность перевозки железнодорожным транспортом грузов с нарушениями действующего законодательства.

В настоящее время подозреваемый задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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