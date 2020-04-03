Депутату-воину установят памятную доску

В год 75-летия Великой Победы на здании Госсовета республики будет установлена памятная доска депутату Верховного Совета Коми АССР первого созыва, воину-пограничнику, погибшему на Карельском фронте в 1942 году, Сергею Карпову. Об этом «Республике» сообщила дочь воина Алевтина Карпова, добивавшаяся увековечения памяти своего отца.

Сергей Карпов родился в 1912 году в деревне Пезмог Сторожевского района в крестьянской семье. В 19 лет уже был передовиком на лесозаготовках, работал в колхозе, в 1933 году стал председателем сельсовета. В том же году молодого активиста командировали на учебу в советскую партийную школу, а в 1934-м он по призыву был направлен в ряды РККА в погранохрану НКВД. После службы в Красной армии младшего командира, кандидата в члены ВКП(б) Сергея Карпова избиратели Пезмогского избирательного округа выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Коми АССР. После избрания 26-летний депутат возглавил работу приемной председателя президиума Верхсовета. Он очень ответственно относился к наказам своих избирателей-земляков, о чем свидетельствуют сохранившиеся в его семье документы.

Война началась, когда срок первого созыва подходил к концу. Несколько депутатов ушли на фронт и не вернулись. В их числе был и Сергей Карпов. Он погиб 6 февраля 1942 года на Карельском фронте в ходе Медвежьегорской наступательной операции на участке поселка Верхняя Губа и станций Масельская и Ванзозеро. Хорошо вооруженные финские войска в составе отдельной немецкой армии «Норвегия» окружили 1217 стрелковый полк. Держась на расстреливаемой со всех сторон высоте, наши воины отбивали атаку за атакой, выдерживая непрерывный натиск, усеяв склоны возвышенности сотнями финских трупов в серо-белых маскхалатах. Солдаты верили в помощь, которая к ним так и не пришла. 1217 полк погиб почти полностью – в живых сталось лишь 28 человек. Все погибшие остались лежать в лесах и болотах. Здесь нашел вечный покой и командир роты Сергей Карпов. Ему было всего 30 лет.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»