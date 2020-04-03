Сегодня официально подтверждены два случая летального исхода у пациентов с коронавирусом в Коми

Актуальная статистика опубликована сегодня, 3 апреля, на сайте стопкоронавирус.рф, где размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.

По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, один случай летального исхода зарегистрирован в республиканской инфекционной больнице.

«Скончавшаяся – жительница Сыктывкара 1958-го года рождения. Пациентка поступила к нам 25 марта уже с клиникой пневмонии, с затруднением дыхания, – рассказала заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая. – Женщине с поступления сразу была назначена вся рекомендованная терапия, но состояние прогрессивно ухудшалось, и через сутки она была переведена в отделение реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Проведённый тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. К сожалению, из-за таких отягощающих факторов, как гипертоническая болезнь и повышенная масса тела, а также на фоне прогрессивной пневмонии у пациентки развилась тяжёлая дыхательная и почечная недостаточность, из-за которых через несколько дней она скончалась».

Второй случай летального исхода зарегистрирован в центральной районной больнице Княжпогостского района. Умерла местная жительница, пожилая женщина 1948 года рождения.

«Дорогие жители Республики Коми! Я хочу еще раз обратиться к каждому – будьте бдительны, соблюдайте режим самоизоляции! Если у вас появились симптомы гриппа или ОРВИ, ни в коем случае не занимайтесь самолечением, сразу вызывайте врача на дом!» – обратилась к жителям региона Татьяна Безуглая.