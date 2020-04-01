Врачам нужна помощь

В Сыктывкаре появилась группа волонтеров для помощи врачам, которые ежедневно борются с коронавирусом. Группа «Благодарность нашим врачам» объединила единомышленников в социальной сети «ВКонтакте». Помощь заключается в том, чтобы медикам доставить еду (заказать и оплатить доставку) прямо на место их работы.

Как рассказала «Республике» руководитель группы 19-летняя Карина Пушкова, на 31 марта в проекте приняли участие более тридцати человек.

– Но с каждым часом нас становится больше, поэтому точной цифры нет, – отметила девушка. – Группа «Благодарность нашим врачам» уже объединила более четырехсот человек. Наша деятельность по организации помощи врачам началась 29 марта. Тогда я и мои друзья приняли решение объединиться для благого дела. Все началось с рассказа одного знакомого о том, в какие условия сейчас поставлены врачи, медсестры и санитарки. Они работают на износ.

По словам Карины Пушковой, в основном врачам несут горячее питание и письма благодарности.

– На сегодня даже заказаны фруктовые букеты, – добавила девушка. – Благодарность не знает границ, и мы будем их расширять.

Как рассказала Карина, врачам необходимы гигиенические принадлежности, бытовая техника (микроволновка, чайник), горячее питание. В основном горячее питание отправляется через службы доставки еды.

Питание получают работники скорой помощи, приемных отделений и реанимаций.

– Но мы расширяем спектр помощи, поэтому будем находить возможности оказывать помощь всем обратившимся врачам, – заверила Карина Пушкова. – Реакция врачей бесценна. Это искренние улыбки и слезы. Они чувствуют нашу поддержку, понимают, что не одни. Первое время удивлялись и пугались наших доставок. Не принято в нашем обществе благодарить.

Как рассказала собеседник «Республики», одна из целей сыктывкарской группы – стать примером для других городов. В частности, сейчас инициативу подхватили в Ухте.

Артур АРТЕЕВ

Фото из группы ВК «Благодарность нашим врачам»