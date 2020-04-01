Умер коми писатель Василий Климов

Сегодня умер классик коми-пермяцкой литературы, 93-летний Василий Климов. В Сыктывкаре на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина несколько лет шел спектакль «Гузи да Мези», созданный Анатолием Радостевым на основе коми-пермяцких побасенок, собранных Василием Климовым.

Василий Климов родился 20 марта 1927 года в деревне Заречный Пешнигорт Кудымкарского района. Писатель, поэт, драматург, фольклорист, он состоял в Союзе писателей России, был заслуженным работником культуры РСФСР, почетным гражданином Коми-Пермяцкого округа.

Василий Климов писал прозу, стихи, пьесы и сказки. В 1956 году окружная газета опубликовала два первых стихотворения Климова, а первый его рассказ появился в сборнике «Гажа рыттэз» («Веселые вечера») в 1958 году.

Он активно собирал и публиковал коми-пермяцкий фольклор. В 1970-е годы побывал в экспедициях и объездил весь округ, собирая местный фольклор. Добавив к собранным уже сказкам новые, подготовил к изданию книгу под названием «Коми-пермяцкое устное народное творчество: коми-пермяцкие легенды, сказки, песни, частушки, пословицы и поговорки». Литературное наследие поэта, прозаика, драматурга, фольклориста включает сборники стихов на коми-пермяцком и русском языках, книги рассказов, роман, двухтомник фольклора, ряд пьес. Он автор сценария для анимационного фильма «Верешок», созданного на Пермской студии телевизионных фильмов. Всего у писателя вышло в свет двадцать пять книг на коми-пермяцком языке.

Написал пьесы для Коми-Пермяцкого краевого драматического театра имени Горького сказку «Соя-вона» («Брат и сестра»), комедии «Готрасьны, дак готрасьны!» («Жениться, так жениться!») и «Гузи да Мези» (по мотивам коми-пермяцких побасенок).

Артур АРТЕЕВ

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