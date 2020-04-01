Печорцы решают судьбу парка Геологов

На сайте печорской администрации началось голосование за внутреннее наполнение полузаброшенного парка Геологов. Проект по благоустройству разработали в местной администрации в прошлом году.

Многие годы парк Геологов представляет собой обычный лес с тропинками и полуразвалившимися скамейками. Это довольно большая территория в речной части города, из которой при грамотном вложении средств можно сделать великолепное место отдыха.

По проекту благоустройства, как сказано на официальном сайте печорской администрации, сосновый лес действительно трансформируют в современную культурную локацию с велодорожками и тематическими площадками. Как раз по поводу того, что именно расположат на территории обновленного парка, и предлагают выбрать жителям города на сайте pechoraonline.ru.

Голосование уже идет, и помимо представленных вариантов, например, площадки для выгула собак, можно предложить и свои идеи.

Ярослав СЕВРУК

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