Следователи проведут проверку по факту заражения коронавирусом в Эжвинской горбольнице

Сотрудники республиканского следственного управления СК России организовали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района Сыктывкара.



По результатам будет принято процессуальное решение.

По состоянию на 1 апреля в горбольнице Эжвинского района, которая функционирует в режиме карантина, подтверждено 53 случая заболевания коронавирусом.