Села и деревни Усинска готовятся к паводку

Глава Усинска Николай Такаев провел совещание по готовности всех служб муниципалитета к весеннему паводку. Руководители сел и деревень рассказали, какие меры предпринимаются на местах.

Плановое заседание КЧС и ОПБ Усинска прошло в минувшую пятницу в администрации города. Участие в совещании приняли руководители ГОиЧС, ОМВД России по Усинску, ГИМС МЧС России по Республике Коми, ресурсных предприятий города, управлений и территориальных органов администрации, сообщает портал «Усинск.Онлайн».

В ходе совещания были подняты вопросы, касающиеся организации работы по подготовке Усинского муниципального звена к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года, готовности пунктов временного размещения населения, жизнеобеспечения населенных пунктов, отрезаемых во время паводка, и вопросы экологической безопасности.

О готовности к весеннему паводку и обеспечению пожарной безопасности в подведомственных населенных пунктах рассказали руководители территориальных органов администрации городского округа. Они доложили о наличии в селах и деревнях необходимого запаса ГСМ, продуктов, мотопомп, средств оповещения населения, а также о количестве населения, попадающего в зону возможного подтопления.

Глава Усинска Николай Такаев поручил руководителям территориальных органов в период весеннего половодья в населенных пунктах, отрезаемых водными преградами, обеспечивать поддержание запасов топливно-энергетических ресурсов, продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов, питьевой воды и дезинфицирующих средств в необходимом количестве на весь период паводка. А также провести мероприятия по своевременной очистке льда и мусора водопропускных труб у водотоков.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online