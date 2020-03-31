ЕГЭ начнется с восьмого июня

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов обратился с сообщением к жителям страны, рассказав, что образовательные организации в объявленную указом президента выходную неделю с 30 марта по 3 апреля не будут работать. Речь о детских садах, школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах.

– Обращаюсь к родителям – проведите эту неделю с пользой со своими детьми. В вашу поддержку мы ежедневно публикуем на официальном сайте информацию о возможном досуге, соответствующие рекомендации направляем и в регионы. Регионы в свою очередь также должны доводить эту и иную информацию о принимаемых мерах до граждан на своих официальных ресурсах, в социальных сетях, – транслирует обращение официальный портал Республики Коми.

Министр просвещения напомнил, что главная цель ограничительных мероприятий – сократить перемещения, провести дезинфекцию помещений и подготовить учреждения к дальнейшему переходу к стандартной форме деятельности. При этом в указе президента отмечено несколько категорий предприятий, для которых в случае необходимости в каждом конкретном муниципальном образовании возможно организовать дежурные группы для детей указанных работников.

Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.

– В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для девятых классов – с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время, – заявил Сергей Кравцов.

В регионах работают горячие линии для учителей и родителей по любым вопросам организации образовательного процесса, федеральная горячая линия министерства просвещения работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-91-85. Вся информация также доступна и регулярно обновляется в специализированном разделе на главной странице официального сайта министерства просвещения.

Лина ПЕРОВА

Фото news102.ru