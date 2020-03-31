Алина Хвищук: «Каждая четвертая ипотека от Сбербанка оформлена удаленно»

В 2019 году в отделении Сбербанка, работающего на территории нашей республики, зафиксирован прирост показателей как по кредитам, так и по вкладам. Кроме того, клиенты стали активнее пользоваться удаленными сервисами, а банк предложил им ряд новых услуг. Об итогах работы финансового учреждения в минувшем году «Республике» рассказала и.о. управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

– Еще лет десять назад многим казалось удивительным, что для оплаты коммунальных услуг, телефона, погашения кредита совершенно необязательно идти в отделение банка, что все это можно будет быстро сделать самому при помощи компьютера или сотового телефона. И каждый год растет популярность банковских услуг, которые можно получить дистанционно. Чем в этом плане вас порадовал 2019 год?

– Клиенты банка положительно оценили возможность оформлять ипотеку дистанционно, это можно сделать с помощью нашего сервиса Домклик. Таким образом в прошлом году более 22 процентов всех ипотечных кредитов в Коми было оформлено именно через Домклик, и я считаю, что это очень достойная цифра, которая, надеюсь, еще подрастет в этом году.

– А в целом насколько популярны были в прошлом году кредиты?

– По итогам года рост кредитного портфеля Сбербанка в Коми достиг 11 процентов и составил 65,9 миллиарда рублей. И примерно половина кредитного портфеля – 32,8 миллиарда рублей приходится на ипотечные продукты.

– По ипотечным кредитам вы, наверное, можете судить, какое жилье сейчас популярнее у покупателей в Коми – новостройки или вторичный рынок?

– В прошлом году жителям региона было выдано более пяти тысяч ипотечных кредитов: чуть больше четырех тысяч из них пошли на приобретение вторичного жилья, так что оно пока явно лидирует. Средняя сумма займа – 1,7 миллиона рублей.

– А как обстоят дела с потребительскими кредитами, кредитными картами?

– Потребительское кредитование показало более заметный рост: портфель таких займов по всему Северо-Западу вырос на 26 процентов, достигнув 268 миллиардов рублей, выдано порядка 850 тысяч потребительских кредитов. А в Коми рост по сравнению с 2018 годом составил 29 процентов, выдано почти 95 тысяч таких займов на общую сумму 22,9 миллиарда рублей. Средний чек потребительского кредита в нашем регионе составил 239,5 тысячи рублей.

Что касается кредитных карт, то их портфель по СЗФО в прошлом году составил 93,8 миллиарда рублей, из них 6,2 миллиарда приходится на Коми. Рост по нашей республике – на семь процентов по сравнению с 2018 годом.

– Получается, берут деньги у Сбербанка жители Коми достаточно активно, а как вкладывают?

– Вкладываются тоже активно. Количество вкладов в Коми отделении Сбербанка увеличилось на девять процентов, за прошедший год открыто более 200 тысяч срочных вкладов, средняя сумма вклада составила 340 тысяч рублей. В целом же могу сказать, что интерес вкладчиков к Сбербанку вырос и по Северо-Западу в целом: портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на четыре процента – до 1,6 триллиона рублей. На мой взгляд, эти цифры свидетельствуют о том, что население доверяет нашему банку.

Хочу также отметить рост интереса жителей республики к альтернативным инструментам вложения и накопления средств. Например, к накопительному страхованию: в прошлом году было заключено 1,9 тысячи таких договоров, это в два раза больше, чем в 2018-м. Плюс программ накопительного страхования жизни в том, что они дают возможность не только накопить средства на различные цели, например, на оплату высшего образования ребенка или на покупку квартиры, но еще и страхуют жизнь и здоровье клиента на протяжении срока действия договора на всю сумму планируемых накоплений.

– А как же выглядит ситуация с различными организациями и предприятиями региона?

– Здесь тоже есть положительная динамика. По СЗФО портфель привлеченных средств юридических лиц вырос на четыре процента, достигнув 529 миллиардов рублей. Но основные наши вкладчики, конечно, физические лица – на их счета в Коми приходится 85,7 миллиарда рублей, в то время как сумма вкладов юридических лиц составляет 10,1 миллиарда рублей.

В целом хочу отметить, что по итогам 2019 года ключевые показатели бизнеса Сбербанка на территории Коми имеют положительную динамику. Этому способствовало развитие цифровых сервисов для физических и юридических лиц, а также значительное ускорение операций, осуществляемых с помощью удаленных сервисов банка. Мы постоянно работаем над повышением качества сервисов и расширением предложений экосистемы Сбербанка, чтобы удовлетворить максимально широкий диапазон интересов наших клиентов как в бизнес-индустрии, так и в рамках личных потребностей.

Подготовила Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия ГРИШИНА

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