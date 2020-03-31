«Народный бюджет – 2021» собрал уже 340 предложений

Срок проведения собраний граждан, на которых будут обсуждаться проекты «Народного бюджета» на 2021 год, продлен до 20 июня. Связано это с нынешним запретом на проведение массовых мероприятий.

Еще до того, как коронавирус внес свои коррективы в планы жителей республики, активисты за полтора месяца (с начала февраля до середины марта) успели провести в разных муниципалитетах 135 собраний по обсуждению народных проектов. В этих встречах приняло участие более 5700 человек. Также в марте инициативные группы проводили анкетирование и сбор подписей в поддержку проектов, которыми уже охвачено более трех тысяч человек.

На собраниях гражданами предложено к реализации 340 проектов, при этом 80 процентов из них – инициативы непосредственно местных жителей. В прошлом году было с точностью до наоборот: только 20 процентов проектов стали следствием инициатив местных жителей, высказанных на собраниях, большей частью предложения выносили представители местных властей, а население потом обсуждало их идеи. Таким образом, можно говорить, что в инициативном бюджетировании граждане стали активнее.

В Сыктывкаре активно включились в обсуждение народных проектов родители детсадовцев, запланированы собрания в 15 дошкольных учреждениях города.

Управляющие компании и ТСЖ Усинска и Сыктывкара вовлекают жителей в народные проекты по благоустройству дворовых территорий. Старосты и ТОСы также предлагают социально значимые инициативы в рамках «Народного бюджета». Например, председатель ТОС деревни Пожегдин Усть-Куломского района предложил проект по реконструкции обелиска воинам – защитникам Отечества и труженикам тыла. Инициативу поддержали более 80 человек. Старосты Сыктывкара и Кожвы предлагают решать вопросы благоустройства вверенных им территорий: модернизировать освещение, обустраивать контейнерные площадки.

В «Народном бюджете», который инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым, десять направлений, на данный момент самыми популярными, судя по протоколам собраний, являются проекты в сфере благоустройства – их предложено 134. На втором месте сфера образования – 53 предложения, на третьем сфера культуры – 45 предложений. По 24 предложения у проектов в сфере физкультуры и спорта, занятости населения. 23 – по обустройству источников холодного водоснабжения. 17 предложений в сфере дорожной деятельности, по восемь в области малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса. Пока меньше всего предложений, касающихся этнокультурного развития народов, – четыре.

В настоящий момент собрания, как и все массовые мероприятия, перенесены на неопределенный срок. Ознакомиться с актуальным графиком собраний и контактными лицами в муниципальных образованиях можно на портале «Активный регион» в разделе, посвященном «Народному бюджету».

Анна АЯНОВА

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