Доплаты за COVID-19

В Коми для медицинских работников, рискующих заразиться коронавирусной инфекцией, по поручению главы республики Сергея Гапликова, введены специальные доплаты. Соответствующее правительственное постановление подписано 29 марта, но началом срока начисления значится 16 марта.

Как сообщается в постановлении, стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку будут продолжаться до завершения периода эпидемиологического неблагополучия. Полагаются они работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

Врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад будут доплачивать по 37 220 рублей из расчета месячной нормы часов на одну ставку; среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), – по 18 610 рублей; фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи – по 9305 рублей; иному персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи (в том числе водители, санитары), – по 9305 рублей.

Врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врач-инфекционист, врач общей практики (семейный врач), врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-пульмонолог), полагается 37 220 рублей; среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, – 18 610 рублей; младшему медицинскому персоналу или прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, – 9305 рублей. Действие этой части постановления распространяется также на тех, кто проводит лабораторную диагностику COVID-19.

Максимальные стимулирующие выплаты положены медикам, работающим в стационарных условиях, в том числе врачам-инфекционистам, врачам анестезиологам-реаниматологам, – 46 525 рублей. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании медико-санитарной помощи в стационаре, – 23 265 рублей, а младшему медперсоналу – 13 960 рублей.

Анна ПОТЕХИНА

Фото ТАСС