Очаг распространения коронавируса в Эжве купирован

По состоянию на 30 марта в Коми зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один из случаев завозной, сыктывкарский студент, вернувшийся из-за границы инфицированным, выздоровел и выписан из стационара. Очагом распространения коронавирусной инфекции стала городская больница Эжвинского района, где к понедельнику выявлен 21 случай заболевания. В регионе приняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

По информации пресс-службы главы и правительства Коми, в горбольнице Эжвинского района введен комплекс карантинных мероприятий. Эпидемиологическое расследование и лабораторное обследование контактных лиц продолжается.

У всех больных и медицинского персонала взяты пробы на коронавирус, они направлены на исследование. Больница продолжает функционировать. Персонал выполняет свою работу в условиях карантинного режима. Сотрудники, которые оказались в очаге инфекции, не покидают больницу, так же как никто не допускается внутрь учреждения.

По информации минздрава региона, пациенты горбольницы, которые выздоровеют по основному заболеванию, если у них тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат, будут выписаны и переведены на самоизоляцию либо в обсерватор, если нет возможности самоизолироваться у себя дома. Решение о дальнейшем месте лечения пациентов, у которых обнаружен коронавирус, будет приниматься в зависимости от клинической картины.

– Очаг распространения коронавируса в эжвинской больнице купирован и находится под нашим полным контролем, – заявил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин. – Мы делаем все, чтобы уберечь жителей республики от этой заразы. Но я не знаю, какие еще слова нужно подобрать, чтобы сами люди наконец осознали, насколько серьезной является ситуация с коронавирусом. Это не шутки. Если люди не поймут, что угроза их жизни и здоровью реальная, не будут соблюдать наши рекомендации, то усилия, которые сейчас предпринимаются для их защиты, будут безрезультатны. Вирус стремительно распространяется, это видно по другим странам. И если не отнестись к этому ответственно, то уже скоро нам не будет хватать ни медиков, ни больничных коек.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, к воскресенью всего под медицинским наблюдением в Коми находились 1965 человек. Из них 1030 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 935 контактировали с заболевшими. 23 человека госпитализированы с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 56 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Андрея КОВРИЖНЫХ