Неделя дома – не каникулы

Жителей Коми призвали защитить себя и близких

С 28 марта по 5 апреля включительно на территории региона введены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Приостановлена работа непродовольственных магазинов, предприятий общепита, развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей. Соответствующий указ подписал 27 марта глава Коми Сергей Гапликов.

Также 27 марта глава региона обратился к жителям республики:

– Дорогие земляки! Буду предельно откровенен с вами – в ближайшее время статистика по коронавирусу будет, к сожалению, расти. Поэтому мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы защитить себя, наших родных и близких. Личная ответственность и благоразумие каждого – именно в этом заключается успех нашей борьбы с распространением коронавируса.

Руководитель региона призвал жителей соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и минздрава, в том числе чаще мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами, дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым приходится прикасаться, по возможности отказаться от объятий и рукопожатий, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ вызывать врача на дом.

– Если вы вернулись из-за границы, начиная с 1 марта, настоятельно требую, чтобы вы обратились на горячую линию. Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и окружающих вас людей. Обязательно пройдите двухнедельную самоизоляцию. Как вы знаете, президент России Владимир Владимирович Путин объявил следующую неделю нерабочей. Но прошу каждого из вас четко и ясно понять: нерабочая неделя – это не каникулы. Это время предоставлено вам для того, чтобы провести его дома рядом с близкими. Прошу каждого из вас позаботиться друг о друге и всех членах вашей семьи. Убедите их не выходить на улицу без явной необходимости и сведите до минимума все возможные контакты вне вашего жилища, – сказал в своем обращении Сергей Гапликов.

Уже первые дни действия ограничительных мер показали, что не все жители республики вняли призыву оставаться дома. Желание вести активный образ жизни возникло даже у некоторых граждан, обязанных находиться в режиме самоизоляции. Ситуация обсуждалась 29 марта на заседании республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, состоявшегося под председательством Сергея Гапликова.

Главный государственный санитарный врач по Республике Коми Людмила Глушкова проинформировала, что, по данным контроля, режим самоизоляции не соблюдает более трети граждан, вернувшихся из-за границы и заявивших о самоизоляции. При этом им оплачивается больничный, выданный в связи с карантином.

– За 28 марта сотрудниками МВД, МЧС и минтруда по месту жительства проверено 416 граждан. Это без количества лиц, проверенных сотрудниками Роспотребнадзора и минздрава. Из проверенных нами порядка 25 процентов действительно нарушают режим, – сообщил врио министра внутренних дел по республике Владислав Мингела.

Члены республиканского межведомственного оперативного штаба напомнили жителям Коми о том, что за нарушение режима самоизоляции грозит штраф, за распространение новой коронавирусной инфекции наступает уголовная ответственность. В связи со сложившейся ситуацией наказание для нарушителей в ближайшее время может быть ужесточено.

Предусмотрено наказание и для тех, кто не приостановил деятельность объектов с массовым пребыванием людей, обозначенных в указе главы Коми от 27 марта.

Как пояснил министр юстиции региона Алексей Осташов, для контроля выполнения ограничительных мероприятий во всех городах и районах республики будут созданы мобильные бригады. В них войдут представители муниципальных администраций, народные дружинники, представители молодежных и добровольческих объединений, неравнодушные граждане. Их задача – выявлять нарушителей, которые не приостановили деятельность своих заведений на указанный период. Фиксировать факт нарушения будут сотрудники полиции. Материалы будут направляться в республиканское управление Роспотребнадзора.

– Сейчас почти все учреждения, которые должны были приостановить свою работу, это сделали. С теми, кто этого не сделал, будет вестись дополнительная работа в рамках административного законодательства, – предупредил Алексей Осташов.

Неисполнение законодательных требований влечет административную ответственность за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях). В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность по статье 236 Уголовного кодекса РФ.

Сообщить об объектах, которые не закрылись в период с 28 марта по 5 апреля, может любой житель региона. Информацию можно передать в дежурные части территориальных органов МВД по Республике Коми.

По указу главы региона, подписанному 29 марта, в Коми приостановлена и деятельность туробъектов. В период с 00.00 30 марта по 24.00 1 июня бронирование услуг, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, санаториях, оздоровительных комплексах и местах отдыха, будет приостановлен. В отношении уже проживающих лиц указанные организации должны обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать условия для самоизоляции, рекомендовав постояльцам без необходимости не покидать номера. В гостиницах допускается прием и размещение граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при условии предоставления документов, подтверждающих служебный характер поездки (например, приказа о направлении в командировку).

В соответствии с распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми настоятельно рекомендовало гражданам ограничить все поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото vesti.ru