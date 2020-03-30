Учреждения культуры Коми перешли в онлайн-режим

Театры, библиотеки, музеи и другие учреждения культуры республики на этой неделе из-за объявленного в стране карантина временно работают на «удаленке». Спектакли и выставки можно посмотреть в интернете, также в электронном виде можно почитать или послушать книги.

27 марта в онлайн-формате в Коми отметили Международный день театра. В этом году мероприятия Дня театра посвящены 75-летию Великой Победы и пройдут в режиме онлайн. Все театры Коми поддержали всемирную акцию и пригласили зрителей в свои группы и паблики в социальных сетях.

Как сообщили «Республике» в драмтеатре имени Савина, вечером 27 марта на страничке театра в «ВКонтакте» в открытый доступ выложили видеозаписи двух спектаклей: комедии по известной пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ» / «Truffaldino il servitore» и военной драмы «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. По разным причинам театр не показывал этот спектакль, посвященный Победе, почти два года, и сейчас, в преддверии годовщины окончания Великой Отечественной войны, зрители смогли снова посмотреть «Эшелон». 30 марта в 18.30 стало доступно видео юбилейного вечера народной артистки СССР Глафиры Петровны Сидоровой, посвященного ее 90-летию.

– На этой неделе ежедневно будут выкладываться спектакли, – заверили в театре. – Анонс каждого показа делается утром. 31 марта пройдет спектакль «Звезда Ивана Аврамова», в среду – «Свадьба с приданым-2, или 50 лет спустя». 2 апреля – «Вид в Гельдерланде», 3 апреля – «Когда мы свободны», 4 апреля – «Королева красоты» и 5 апреля – «Кровавая свадьба».

27 марта здесь прошли последние до карантина репетиции спектаклей «Сыктывкар» Молодежного театра и «Берега», посвященного Николаю Оплеснину и 75-летию Победы.

Театр оперы и балета Республики Коми также перешел на виртуальные показы. На своем YouТube-канале он будет показывать и рассказывать о том, что сейчас происходит в театре. Можно будет посмотреть записи концертов, интервью, сюжеты и интересное из жизни театра.

Государственный театр кукол Коми проводит онлайн-трансляцию спектаклей для всей семьи в паблике театра. В основном спектакли идут в утреннее время: 31 марта в 11 часов – «Ох и Кузьма», 1 апреля – «Мойдодыр», 2 апреля – «Маленькая ночная серенада», 3 апреля – «Стойкий оловянный солдатик», вечером 3 апреля – «Женитьба», 4 апреля – «Снежная королева», 5 апреля – «Здравствуй, папа».

Национальный музыкально-драматический театр Коми в апреле покажет в своей группе мастер-классы, беседы о театре, познакомит с артистами и даже подготовит караоке-вечер.

Воркутинский драмтеатр имени Бориса Мордвинова покажет онлайн-спектакли, новости из жизни театра, зарисовки к 75-летию Великой Победы.

«Комикино» проведет онлайн-показы работ лауреатов VI Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж», который проходил в Сыктывкаре в сентябре 2019 года.

Национальная галерея Коми адаптировала несколько картин из своего собрания под формат раскраски.

– Работаем онлайн, на сайте и в соцсетях каждый день выходят новости, посты про постоянную экспозицию и временные выставки, – рассказали «Республике» в галерее.

В Национальном музее Коми сообщили, что выкладывают видео экскурсий и посты в группе и на сайте.

– Проводим для посетителей онлайн-викторины, – добавили в музее. – А 1 апреля в удаленном режиме пройдет открытие выставки «Журавль по небу летит».

Коми республиканская филармония перешла в онлайн-режим еще 21 марта. Тогда прошел поэтический видеомарафон «Стихи о войне». Он продлился 11 часов, объединил четыре города, прошел одновременно на четырех задействованных площадках, прозвучали произведения четырнадцати авторов.

– Всего выступили восемнадцать участников разных возрастов, в том числе и наши артисты, – сообщили «Республике» в филармонии. – В акции участвовали Республиканский колледж культуры имени Чисталева, Воркутинский городской центр национальных культур, а также просто зрители. Мы приняли участие в инициативе Петербургской филармонии. Коллеги предлагали публиковать жизнеутверждающую музыку и другие произведения искусства. В ответ мы предложили зрителям подборку итальянской музыки, а также коми композиторов.

28 марта состоялась первая онлайн-трансляция из концертного зала филармонии – литературно-музыкальная постановка «Кошкин дом» в рамках Недели детской и юношеской книги, которая проходила в России с 23 по 29 марта.

– Чуть менее чем за два дня трансляция собрала более семи тысяч просмотров и множество положительных комментариев, – отметили в филармонии. – На следующей неделе запланированы еще две трансляции. Вечером 9 апреля – литературно-музыкальная постановка «Песочные часы» по мотивам сказки Вениамина Каверина в исполнении Татьяны Зизгановой и ансамбля инструментальной музыки «Вдохновение». Утром 12 апреля – литературно-музыкальная постановка «Дюймовочка». А на этой неделе будем рассказывать про музыкальные инструменты.

Национальная библиотека Республики Коми предлагает воспользоваться онлайн-библиотекой ЛитРес. Благодаря ей можно читать электронные книги или слушать аудиокниги на домашнем компьютере, смартфоне, планшете.

– Подключайтесь и читайте бесплатно две недели, – обратились к читателям библиотекари.

Юношеская библиотека Коми помимо ЛитРеса, предлагает «Чеховъ Quiz – lite online». Вопросы игры будут обновляться ежедневно в 15 часов с понедельника по пятницу.

Детская республиканская библиотека имени Маршака проводит акцию «Читаем вслух». Это сказочные интерактивные онлайн-чтения в паблике Маршаковки.

– Карантин – не время скучать, а возможность перечитать любимые книги и пересмотреть хорошо знакомые фильмы, – призвали читателей сотрудники Центральной городской библиотеки Сыктывкара. – И мы предлагаем интеллектуальные тесты для любителей чтения и кино.

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru