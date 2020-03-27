«Ростелеком» предлагает решения по организации безопасного удаленного доступа для бизнеса

«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов бизнес-клиентов компании. Эти решения помогут как можно легче пережить текущую ситуацию.

Для организаций, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу, «Ростелеком» готов организовать высокоточный удаленный контроль температуры тела с использованием тепловизоров. Такие системы позволяют бесконтактно, в автоматическом режиме измерять температуру тела, причем одновременно измерение может проводиться у 20 человек.

Для тех, кто может перевести сотрудников на домашнюю работу, «Ростелеком» предлагает комплексное многокомпонентное решение по организации безопасного удаленного доступа к рабочим местам, которое можно сделать в короткие сроки для бизнеса любого масштаба.

Для удаленной работы бизнеса также поможет услуга «Аудиоконференция». Ее можно организовать в течение одной минуты и подключить до 500 участников, причем независимо от их местонахождения (нужен только интернет и смартфон либо компьютер).

«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» — цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. Он объединяет территориально распределенные камеры в одну систему и управляет видеоархивом. Видеонаблюдение помогает удаленно контролировать безопасность на различных объектах, работу сотрудников и соблюдение технологических процессов на производстве.

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«В компании уже давно отработаны решения дистанционного взаимодействия. И необходимость отказаться от работы в офисе не стала неожиданностью для наших специалистов. Компания очень оперативно перевела на удаленную работу максимально возможное количество сотрудников: в первую очередь тех, кто не связан с непосредственным обслуживанием абонентов. И сейчас «Ростелеком», как цифровой провайдер отраслевых решений готов помогать как крупным компания, так и небольшим, наладить дистанционную работу вне офисов. Вместе мы справимся с этой непростой ситуацией».

Узнать подробнее об этих и других услугах «Ростелекома» для юридических лиц можно на сайте https://rt.ru/b2b или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.

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Коми филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Коми филиал обслуживает 170 тыс. абонентов телефонии, 169 тыс. пользователей Интернет, около 70 тыс. абонентов IPTV.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».