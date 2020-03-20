Казенное имущество: доходы и расходы

В ближайшие дни будет объявлен аукцион по разработке научно-проектной документации – это первый этап работ по реставрации здания бывшего роддома в Сыктывкаре. О грядущем обновлении памятников архитектуры, работе с другими объектами, находящимися в собственности республики, министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин рассказал на встрече с общественниками.

Встречи с министрами в Общественной палате Коми идут уже несколько недель, следить за ними можно и с помощью трансляций в интернете, ссылки на которые выкладываются на странице палаты и правительства Коми «ВКонтакте». Вопросы можно прислать заранее или оставить в соцсети прямо в ходе трансляции.

На «Часе с министром» Александр Сажин рассказал, сколько республика заработала от имущества, находящегося в государственной собственности. Эти доходы с 2015 года выросли в 2,2 раза – с 57 до 123 миллионов рублей в год. Наиболее заметен рост по доходам от акций предприятий: с одного до 58 миллионов. Доходы от сдачи имущества в аренду выросли с 38 до 47 миллионов рублей. Прочие доходы практически не изменились, оставшись на уровне 18 миллионов.

Сейчас в собственности Республики Коми находится 3690 объектов недвижимого имущества, 1430 земельных участков, 8 805 735 единиц движимого имущества, 384 бюджетных учреждения и 23 предприятия. Подсчет ведется с помощью автоматизированной системы «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности». По словам Александра Сажина, такие программы внедрены еще не во всех регионах России. По поручению президента страны в Коми вся информация о государственном и муниципальном имуществе размещается в открытом доступе.

В этом году в регионе проводится инвентаризация государственного и муниципального имущества. Кроме того, министерство ведет перечень неиспользуемого имущества, у которого нет балансодержателей. Александр Сажин пояснил, что в таком случае оно попадает под опеку региона для обеспечения его сохранности, министерство проводит работу по вовлечению его в оборот. В прошлом году принято 735 решений по изъятию/закреплению госимущества.

– И, как правило, решение принимается в отношении не одного объекта, а целого списка. Так что объектов значительно больше, чем принятых решений, – отметил министр. – Дальше имущество может передаваться в муниципальную или федеральную собственность, если оно не требуется для государственных полномочий. В прошлом году принято 211 таких правовых актов.

На начало этого года в перечне невостребованного имущества 164 объекта. Как правило, находятся они на удаленных территориях либо в плохом состоянии, поэтому не используются. Александр Сажин сообщил, что список этот «живой» – постоянно то пополняется, то уменьшается:

– Довольно много объектов сейчас освобождается, а есть среди них достаточно знаковые. Есть комплекс объектов в УГТУ, по Космонавтов, 21а, сейчас идет поиск пользователей. Есть здание по Лесосплавной, 34 в Верхней Максаковке, тоже проводятся работы по вовлечению его в экономический оборот. Есть имущественные комплексы учреждений, которые проходят реорганизацию. Это, например, детские дома в Нижней Омре и Нижнем Одесе.

Особая тема – работа с объектами культурного наследия. В частности, в ведении республики сыктывкарские «дом Шарапова» по Советской, 45 и школа №13 по Савина, 37 архитектора Холопова (от нее уже мало что осталось). Но, по словам Александра Сажина, уже проведены аукционы и определен подрядчик для разработки проектной документации для последующей реставрации (ООО «Наследие», Чебоксары). Проектные работы оплачивает республиканский бюджет. На разработку проекта реставрации «дома Шарапова» потратят 2,8 миллиона рублей, а на школу – 3,1 миллиона. Сколько средств понадобится для самих работ, станет ясно, когда будут готовы эти документы.

– Также в казне находится бывший роддом по Бабушкина, 14 в Сыктывкаре, до конца марта будет объявлен электронный аукцион на разработку научно-проектной документации. В казне и здание по Карла Маркса, где размещается министерство образования, это тоже памятник культурного значения, аукцион по разработке документации будет объявлен до конца апреля, – сообщил Александр Сажин. – Объявление аукциона до конца апреля планируется и по Дому печати. Есть еще «дом Жеребцова» по Интернациональной, 90, он передан нашему социальному партнеру – предприятию «Коми коммунальные технологии», договор на разработку научно-проектной документации уже заключен, здание должны отреставрировать к 100-летию Коми.

Министр рассказал и о работе в рамках региональных проектов по поддержке предпринимательства, касается это в первую очередь предоставления имущества в аренду на льготной основе. Сейчас в перечне объектов, которые малый и средний бизнес может арендовать без аукциона, 909 наименований.

Еще одно направление работы – государственная кадастровая оценка земель: сельхозназначения, лесного фонда, промышленности и охраняемых территорий, объектов капитального строительства. Объемы здесь большие, например, количество объектов капстроительства – 650 000 единиц. В ведении министерства и вопросы предоставления земельных участков льготникам, идет мониторинг, как такую работу проводят муниципалитеты. Один из вопросов на эту тему поступил и на «Час с министром»: «Можно ли будет вместо земельного участка получить денежную компенсацию?»

– Мы поддерживаем это предложение. Изучили опыт других субъектов, во многих такая мера предусмотрена. И мы отрабатываем такую возможность прежде всего с министерством финансов, министерством труда и министерством строительства, – ответил Александр Сажин.

Анна ПОТЕХИНА

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