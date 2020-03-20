В Усинске появится «Морошковый сквер»

Название «Морошковый сквер» в нефтяной столице Коми получит одна из трех общественных территорий, которые будут благоустроены в текущем году, – в районе дома №4 по улице Мира, возле городского бассейна, сообщает usinsk-novosti.ru. Городские власти ищут подрядчика для выполнения работ.

На участке обустроят пешеходные дорожки и площадку, покрытые тротуарной плиткой, посадят деревья (ель, рябину, черемуху) и кустарники (кизильник блестящий) в живую изгородь, поставят урны и лавочки, светодиодные светильники. В центре площадки будет установлена малая архитектурная форма «Морошка».

Благоустройство общественной территории будет выполнено на средства муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Срок выполнения работ прописан в проекте муниципального контракта до 20 августа. Ориентировочная стоимость – четыре миллиона 200 тысяч рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk-novosti.ru