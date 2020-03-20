Педагоги Сыктывкара сядут за парты

Во время каникул столичное управление образования проведет для педагогов Сыктывкара вебинары по организации дистанционного обучения учащихся. Об этом сообщили в администрации города.

Всеобуч по особенностям планирования деятельности педколлектива, по использованию образовательной платформы Учи.ру для дистанционного обучения и контроля знаний в части разработки тестовых заданий, использования скайп-технологий и ZOOM, Googl и аудиоресурсов будет организован специалистами муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования».

Кроме того, планируется пополнить багаж знаний, умений и навыков учителей по созданию и использованию авторских видеоресурсов на бесплатной основе, платформы «ЯКласс», онлайн-технологий и социальных сетей по созданию тестов и опросов учащихся.

По словам начальника управления образования города Ольги Бригиды, вебинары существенно подтянут уровень подготовки педагогов Сыктывкара для работы в новых условиях.

– Для этого в настоящее время мы прорабатываем вопрос по переходу образовательных учреждений на высокоскоростной интернет, чтобы обеспечить полноценное, качественное обучение детей на дому, без сбоев и накладок, – пояснила Ольга Бригида.

Игорь ПЕТРОВ

Фото riapo.ru