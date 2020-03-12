В правовом поле

Должна ли администрация населенного пункта делать ремонт в муниципальной квартире? Могут ли уволить за отказ работать в выходной? Освобождает ли пребывание в СИЗО от кредитных обязательств? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Живу в коммунальной квартире, собственник – муниципалитет. Кто должен заключать договор об обслуживании газового оборудования – собственник (администрация города) или наниматели жилого помещения? Дом газифицирован в 1973 году. За чей счет должны поменять газовую плиту и трубы, с учетом того, что это имущество нам, квартиросъемщикам, не принадлежит? Кто и за чей счет должен ремонтировать муниципальную собственность (сантехнику, трубы, производить косметический ремонт)?

– Договор об обслуживании газового оборудования заключает наниматель. Газовую плиту и трубы должны менять за счет собственника. Текущий ремонт производит наниматель, капитальный – всегда собственник. Права и обязанности сторон, разграничение полномочий прописаны в договоре социального найма жилого помещения в соответствующих разделах. В случае нарушения ваших жилищных прав обращайтесь с жалобой в государственную жилищную инспекцию.

– Выплачиваю алименты на двоих детей. Скоро старшему ребенку исполнится 18 лет. Уменьшится ли сумма алиментов после совершеннолетия старшего ребенка? Или сумма алиментов останется прежней, но будет выплачиваться на одного ребенка? Кроме алиментов я еще выплачиваю ипотеку за квартиру, купленную с использованием средств материнского капитала. Учтет ли суд мои расходы на ипотеку при рассмотрении заявления на уменьшение алиментов?

– Чтобы сказать, уменьшится ли сумма алиментов по достижении старшим ребенком 18 лет, необходимо ознакомиться с судебным решением о взыскании алиментов. Формулировки решения могут быть разные, и понимаются они буквально. К примеру, в решении может быть указано, что алименты в установленном судом размере взыскиваются по достижении детьми совершеннолетнего возраста. В этом случае для уменьшения размера алиментов вам необходимо будет подать исковое заявление в мировой судебный участок по месту жительства ответчицы об уменьшении размера алиментов. Судом при вынесении решения учитываются все возможные обстоятельства, заслуживающие внимания (материальное положение, состав семьи и другие).

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.

– Нахожусь под административным надзором, должен отмечаться у участкового по субботам в определенное время. Но в это время я работаю, моя смена в субботу продолжается с 8 до 20 часов. График работы надзирающие должностные лица не считают уважительной причиной для того, чтобы не являться на отметку. Как быть?

– Порядок надзора определяется решением суда. В случае необходимости изменения данного порядка заинтересованное лицо подает административный иск в суд об изменении порядка надзора.

– С мужем развелась, одна воспитываю троих детей. Работаю пять дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные. Работодатель просит выйти на работу в субботу, но я не могу, детей не с кем оставить. Имеют ли право привлекать к работе в выходной многодетную мать? Могут ли меня уволить, если я откажусь работать по субботам?

– К работе в выходной день не могут привлекать мать с ребенком до трех лет. В других случаях привлечение возможно лишь с письменного согласия работника. Без этого согласия – только в исключительных случаях: авария, катастрофа и так далее. Уволить за отказ работать в выходной работодатель не имеет права.

– Родственник взял кредит, а потом был арестован по подозрению в совершении преступления. Сейчас он в СИЗО. Можно ли как-то остановить начисление процентов по кредиту?

– Нахождение в СИЗО не освобождает гражданина от взятых на себя обязательств, в том числе от выплаты кредита.

– У нас трехкомнатная квартира в ипотеке, ребенок-инвалид. Имеем ли мы право на получение бесплатного земельного участка?

– Нуждаетесь ли вы в улучшении жилищных условий, определит администрация города на основании предоставленных вами документов. Обращайтесь в администрацию, получайте решение. Если будете не согласны с ним, можете оспорить его в суде.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА